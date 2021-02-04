【河洛党史故事】“算卦先生”探敌情

1957年，嵩县反革命势力猖獗。当时，该县公安局侦查股股长苏德禄扮成算卦先生，深入虎穴刺探敌情，成功将反革命势力一网打尽。

1957年，嵩县反革命势力猖獗。当时，该县公安局侦查股股长苏德禄扮成算卦先生，深入虎穴刺探敌情，成功将反革命势力一网打尽。

当年冬天，有知情人报告，嵩县毛圪垯山村的村民宁大堂、冉庄子等人纠集了一伙人，成立了反革命组织，并计划在12月1日暴动。嵩县公安局为不打草惊蛇，决定先由侦查股股长苏德禄打入敌人内部，摸清情况。

苏德禄和战友详细分析案情，制订化装侦查方案后，他扮成算卦先生，同知情人一起前往毛圪垯，“投奔”敌人。苏德禄能说会道，见到宁大堂后，靠着一张巧嘴，打消了对方的疑心。

在交谈过程中，苏德禄不动声色地透露出自己是个算卦先生。宁大堂听到后，不觉眉飞色舞：“兄弟还会算命？来，给大哥算一卦。”见敌人上了钩，苏德禄心中暗喜，说：“先跟宁大哥说清楚，算卦不奉承，奉承卦不灵，算好勿喜欢，算坏勿生气。”

看到宁大堂点头，他这才让对方抽签。见宁大堂抽到了下下签，苏德禄称自己能让他逢凶化吉。宁大堂听后赞不绝口：“老弟真是妙算如神哪！我前几天做梦有贤臣投主，今天果然应验。”

两人把酒言欢许久。熟悉之后，宁大堂将暴动的详细计划全部透露给了苏德禄。

苏德禄得到详细情报后借故离开，火速赶回县公安局汇报。市、县公安机关立即组织精干警力，快速出击，将反革命势力一网打尽。(记者 郭飞飞 通讯员 陆明放)