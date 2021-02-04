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【河洛党史故事】陈毅副总理题字“龙门”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.08.20 08:30

　　在龙门石窟，有一座横跨伊河的石拱桥，它就是1962年建成的龙门桥。这座桥和周恩来总理、陈毅副总理之间还有一段故事。

　　1960年5月，龙门石拱桥开工建设。1961年10月8日，周恩来总理和陈毅副总理陪同尼泊尔国王来洛阳参观龙门石窟，当时龙门石拱桥还在建设中。就在他们结束参观登上专列准备返京的时候，洛阳市领导提出请周总理为龙门石拱桥题字。

　　周总理说：“我身边的大书法家、大诗人你们怎么忘了？还是请陈老总写吧，他比我写得好。”陈毅听罢大笑：“我怎敢班门弄斧？”这时，专列开车的时间马上就要到了。周总理说：“要不这样吧，现在不写了。回京后，我们商量一下，写好后给你们寄来。”

　　果然，第二年春，题字寄来了，遒劲的“龙门”二字为陈毅的手迹。题字被分别镌刻在龙门石拱桥东西两端的南北两侧，因此该桥得名“龙门桥”。

　　如今，您参观龙门石窟，经过龙门桥看到的“龙门”二字，就是当年陈毅的题字。

　　龙门桥不仅有着深厚的文化底蕴，也是桥梁史上的一个奇迹。龙门桥是当时世界上拱圈最薄的大跨径石拱桥和省内单跨最大的石拱桥。建设时，石材在采石场锻造好型号后，运到工地上直接使用，可见当时工匠的水平和技艺。

　　龙门桥横跨于伊水之上，连接龙门东西两山，与气势恢宏的石窟、静谧的白园融为一体，成为龙门石窟景区一道靓丽的风景线。从1962年建成到现在，龙门桥已经有近60年的历史了，风采依旧。（记者 郭飞飞 通讯员 贾巍丽）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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