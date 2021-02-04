【河洛党史故事】洛阳有个上海市场

上海市场，一个自带故事的名字。在洛阳发展史上，上海市场不仅一度标注了洛阳商业的发展高度，还见证了洛阳工业起步的峥嵘岁月。

上海市场，一个自带故事的名字。在洛阳发展史上，上海市场不仅一度标注了洛阳商业的发展高度，还见证了洛阳工业起步的峥嵘岁月。

在新中国第一个五年计划时期，156个重点建设项目中有7个落户洛阳，第一拖拉机制造厂、洛阳轴承厂、洛阳矿山机器厂、洛阳铜加工厂等项目相继“安家”涧西区。大厂建设需要人才，10万多名建设者响应号召，从各地奔赴洛阳，支援建设。

当时涧西区几乎没有商业基础，建设大军的后勤保障成了急需解决的问题。

我市因陋就简，在涧西区设立了704工地门市部等简易市场。为提升市场水平，1956年我市在704工地门市部附近建设了一个占地面积达3万平方米的大型市场。

市场建成了，商户从哪儿来？为此，我市派人前往上海、广州等商业发达的城市，动员这些城市的国有商业企业和私营商户内迁洛阳，支援洛阳工业建设。1955年至1956年，上海、广州等地累计有3500个商户响应号召陆续来洛，主要有大新酒楼、大利食堂、万氏照相馆(后改称人民照相馆)、新源祥棉布店、三友理发店、上海理发店、红光照相馆、上海旅社等。

从上海来的商户主要集中在704工地门市部所在的大型市场里，所以该市场得名上海市场，也就是今天上海市场的前身。

那时上海市场还是大片青砖红瓦的平房，井字形的街道分隔出几大功能区。市场里自行车的铃声、商贩的叫卖声此起彼伏，人们在商铺里选购自己中意的商品。每到周末，大厂职工一家老小出动，买书、洗澡、理发……市场就更热闹了。

1980年，我市决定拆除平房，对上海市场进行改建。1984年元旦，上海市场百货大楼(简称上百大楼)正式开业。

在洛阳大建设及以后相当长的一段时间内，上百大楼是洛阳商贸业的功臣和标兵，也是洛阳商贸业发展的一个缩影。如今，这栋大楼仍在使用。(记者 郭飞飞 通讯员 贾巍丽)