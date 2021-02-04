【河洛党史故事】一曲《北风吹》传唱七十余载

“北风那个吹，雪花那个飘……”如今，《白毛女》中这段家喻户晓的旋律早已成为经典，而洛阳人张鲁就是这首《北风吹》的创作者。

“北风那个吹，雪花那个飘……”如今，《白毛女》中这段家喻户晓的旋律早已成为经典，而洛阳人张鲁就是这首《北风吹》的创作者。

张鲁出生于1917年，1938年6月赴延安参加革命，并在延安抗日军政大学学习，后转入鲁迅艺术学院，开始音乐创作生涯。1939年3月，张鲁加入中国共产党。

1944年秋天，当时的鲁迅艺术学院文学院副院长周扬收到一份讲述“白毛女”故事的文稿，觉得可以据此创作一部歌剧，作为献礼党的七大的节目，具体由戏剧系主任张庚负责。

在剧本确定之后，把小说改编成歌剧，更难的是第二关——音乐。张庚请来了张鲁等5名年轻的作曲家。可一个月过去了，没有一首曲子让人觉得满意。

张庚思前想后，决定改变战术，先从开场曲下手，要求歌剧《白毛女》一开场就得吸引大家。5个作曲家又拿出了各自的创作，张庚最终觉得张鲁的曲子相对好一些，就用商量的语气对大家说：“先用张鲁这首曲子吧，以后有了更好的再换。”其实，当时张鲁创作出来的就是咱们现在耳熟能详的那首《北风吹》。

曲子确定了，可由谁来演唱呢？为此，张鲁每天跑到青年女歌手们练功的地方物色人选。他留意到了青年女歌手王昆，觉得她就是喜儿一角的最佳人选。张鲁向王昆解释了来由，教她唱了两遍《北风吹》，很快王昆就把《北风吹》想要传达的思想和感情演绎了出来。

随后，张鲁向创作组的负责人张庚推荐了王昆。张庚一听高兴地说：“好，就是她了。”这既肯定了王昆的演唱，也认可了歌曲《北风吹》。

1945年在党的七大召开时，以《北风吹》开场的歌剧《白毛女》在延安中央大礼堂举行首演，获得热烈反响。此后，以歌剧为底本，《白毛女》借助各种艺术形式呈现出来，有芭蕾舞剧、电影、样板戏、木刻画、连环画等。一曲《北风吹》也传唱七十余载，经久不衰。(记者 郭飞飞 通讯员 贾巍丽)