洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

【河洛党史故事】一曲《北风吹》传唱七十余载
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.08.18 08:24

　　“北风那个吹，雪花那个飘……”如今，《白毛女》中这段家喻户晓的旋律早已成为经典，而洛阳人张鲁就是这首《北风吹》的创作者。

　　张鲁出生于1917年，1938年6月赴延安参加革命，并在延安抗日军政大学学习，后转入鲁迅艺术学院，开始音乐创作生涯。1939年3月，张鲁加入中国共产党。

　　1944年秋天，当时的鲁迅艺术学院文学院副院长周扬收到一份讲述“白毛女”故事的文稿，觉得可以据此创作一部歌剧，作为献礼党的七大的节目，具体由戏剧系主任张庚负责。

　　在剧本确定之后，把小说改编成歌剧，更难的是第二关——音乐。张庚请来了张鲁等5名年轻的作曲家。可一个月过去了，没有一首曲子让人觉得满意。

　　张庚思前想后，决定改变战术，先从开场曲下手，要求歌剧《白毛女》一开场就得吸引大家。5个作曲家又拿出了各自的创作，张庚最终觉得张鲁的曲子相对好一些，就用商量的语气对大家说：“先用张鲁这首曲子吧，以后有了更好的再换。”其实，当时张鲁创作出来的就是咱们现在耳熟能详的那首《北风吹》。

　　曲子确定了，可由谁来演唱呢？为此，张鲁每天跑到青年女歌手们练功的地方物色人选。他留意到了青年女歌手王昆，觉得她就是喜儿一角的最佳人选。张鲁向王昆解释了来由，教她唱了两遍《北风吹》，很快王昆就把《北风吹》想要传达的思想和感情演绎了出来。

　　随后，张鲁向创作组的负责人张庚推荐了王昆。张庚一听高兴地说：“好，就是她了。”这既肯定了王昆的演唱，也认可了歌曲《北风吹》。

　　1945年在党的七大召开时，以《北风吹》开场的歌剧《白毛女》在延安中央大礼堂举行首演，获得热烈反响。此后，以歌剧为底本，《白毛女》借助各种艺术形式呈现出来，有芭蕾舞剧、电影、样板戏、木刻画、连环画等。一曲《北风吹》也传唱七十余载，经久不衰。(记者 郭飞飞 通讯员 贾巍丽)
[ 责任编辑：潘亮]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·高龄产妇遇“狠心”医生 这个结局很暖心
  • ·八旬老人出现心包积液 竟是甲状腺惹的祸
  • ·医生：嘴角长唇疱疹一周左右可自愈 会传染
    		•
    银耳雪梨汤 养颜又保健
    银耳雪梨汤 养颜又保健
    银耳雪梨汤 养颜又保健
        宅在家里，不妨多吃一些能增强免疫力的食物。
  • ·相见不如上线 逛景只需一键
  • ·相公庄村：一代名相苦读地 垂花柱精妙绝伦
  • ·白沙半日闲 好吃又好玩
    		•
    		 
    新闻排行
  • 大河荟项目加紧推进
  • 家长注意！2021年洛阳民办小学、初中...
  • 倒车盲区有多大？洛阳交警带您一探究...
  • 市委召开专题会议 研究招商引资和产业...
  • 翻身、擦洗、穿衣、喂饭、按摩……洛...
  • 向“绿”发展！洛宁以好生态为幸福感...
  • 1分30秒护送器官出港！洛阳北郊机场成...
  • 近期洛阳以多云天气为主 气温不高空气...
  • 中集凌宇启动绿色化数字化改造 打造...
  • 中原节能环保产业园项目加快推进
    		•
    百姓呼声
  • · 新冠疫苗接种超半年，需要补充接种吗？
  • · 《契税法》实施不会影响契税优惠政策延续
    • 精彩图片
    洛阳78岁老人爱上“云...
    共享单车企业开展无差...
    七夕节：有一种浪漫 是...
    清除渠中水草 确保安全...
    精彩热帖

    游隋唐遗址植物园

    街景

    火车来啦

    秋日随拍
    /一径深深 ——游记
    /老赵：请立即扩散！洛阳超硬核的“防疫宣言
    /秋日随拍
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605