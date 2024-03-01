省气象台发布河南省气温排行榜 洛阳三地占据前三

天气晴好。今天17时，河南省气象台发布河南省气温排行榜，洛阳市宜阳县以31.5℃排名榜首，伊川县、洛宁县分别以最高气温31.4℃、30.9℃排名第二和第三。

天气晴好。今天17时，河南省气象台发布河南省气温排行榜，洛阳市宜阳县以31.5℃排名榜首，伊川县、洛宁县分别以最高气温31.4℃、30.9℃排名第二和第三。 天气晴好。今天17时，河南省气象台发布河南省气温排行榜，洛阳市宜阳县以31.5℃排名榜首，伊川县、洛宁县分别以最高气温31.4℃、30.9℃排名第二和第三。 中国天气网预计，我国北方地区未来三天晴热天气将明显增多，西北、华北和黄淮多地最高气温将达到30℃以上，入夏进程或将就此开启。 洛阳市气象台根据最新气象资料分析，10日受弱西南气流影响，洛阳部分地区有阵雨或雷阵雨天气。其他时段天气晴好，气温较高。具体预报如下： 今天夜里：晴天间多云。 8日(周三)：晴天到多云，偏西风转偏南风3级左右，气温16℃～29℃。 9日(周四)：晴天转多云，南部山区局部有阵雨或雷阵雨，偏西风3级左右，气温17℃～27℃。 10日(周五)：多云到阴天，部分地区转阵雨或雷阵雨，气温17℃～29℃。 11日(周六)：多云到晴天，偏北风4级左右，气温18℃～30℃。 12日(周日)：晴天间多云，气温18℃～32℃。 13日(周一)：晴天间多云，气温18℃～31℃。 14日(周二)：晴天到多云，气温19℃～32℃。 （洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）