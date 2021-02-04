【河洛党史故事】“耕地不用牛”

1959年11月1日，中国第一拖拉机制造厂(以下简称一拖)正式投产，从此新中国“耕地不用牛”的时代到来了。

1959年11月1日，中国第一拖拉机制造厂(以下简称一拖)正式投产，从此新中国“耕地不用牛”的时代到来了。

1955年10月1日，一拖主厂房正式动工。尽快为祖国生产出第一台拖拉机，成为建设者们最大的心愿。

当时供给不足，苏联专家也要开荒种菜；缺少大型设备，大家就人拉肩扛搞建设；大部分干部职工没有接受过专业教育，就夜以继日地学习，提高知识水平。

1958年6月30日，一拖生产出第一炉铁水；7月5日，生产出第一批锻件；7月8日，生产出第一台燃油泵；7月13日，生产出第一台柴油发动机；7月20日，第一台整装的拖拉机开出厂门。

那段日子里，许多职工给家里写信，和在祖国各地的亲友分享自己的喜悦。而一拖也收到来自全国各地的数千封慰问信，人们以最热烈的语言，鼓励制造拖拉机的英雄们。

1959年9月，根据周恩来总理的指示，一拖一期国家验收委员会成立。10月31日，国家验收委员会举行了项目验收证书签字仪式，确认所有项目均合格，完全符合设计标准。就这样，来自全国各地的建设者在洛阳这片热土上，建起了一座“十里红拖城”。

一拖正式投产后，第一代“东方红”履带拖拉机便源源不断地从洛阳开出，驶向全国各地。1960年，一拖共生产“东方红”履带拖拉机1700多台。到1962年11月，一拖生产的履带拖拉机超过3万台。很快，西北雪山、东北黑土地、中原大地、秦川沃土、海南椰林，到处都能看到“东方红”的身影。（记者 郭飞飞 通讯员 贾巍丽）