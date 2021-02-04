洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

【河洛党史故事】“耕地不用牛”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.08.17 08:48

　　1959年11月1日，中国第一拖拉机制造厂(以下简称一拖)正式投产，从此新中国“耕地不用牛”的时代到来了。

　　1955年10月1日，一拖主厂房正式动工。尽快为祖国生产出第一台拖拉机，成为建设者们最大的心愿。

　　当时供给不足，苏联专家也要开荒种菜；缺少大型设备，大家就人拉肩扛搞建设；大部分干部职工没有接受过专业教育，就夜以继日地学习，提高知识水平。

　　1958年6月30日，一拖生产出第一炉铁水；7月5日，生产出第一批锻件；7月8日，生产出第一台燃油泵；7月13日，生产出第一台柴油发动机；7月20日，第一台整装的拖拉机开出厂门。

　　那段日子里，许多职工给家里写信，和在祖国各地的亲友分享自己的喜悦。而一拖也收到来自全国各地的数千封慰问信，人们以最热烈的语言，鼓励制造拖拉机的英雄们。

　　1959年9月，根据周恩来总理的指示，一拖一期国家验收委员会成立。10月31日，国家验收委员会举行了项目验收证书签字仪式，确认所有项目均合格，完全符合设计标准。就这样，来自全国各地的建设者在洛阳这片热土上，建起了一座“十里红拖城”。

　　一拖正式投产后，第一代“东方红”履带拖拉机便源源不断地从洛阳开出，驶向全国各地。1960年，一拖共生产“东方红”履带拖拉机1700多台。到1962年11月，一拖生产的履带拖拉机超过3万台。很快，西北雪山、东北黑土地、中原大地、秦川沃土、海南椰林，到处都能看到“东方红”的身影。（记者 郭飞飞 通讯员 贾巍丽）
[ 责任编辑：赵彤彤]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·高龄产妇遇“狠心”医生 这个结局很暖心
  • ·八旬老人出现心包积液 竟是甲状腺惹的祸
  • ·医生：嘴角长唇疱疹一周左右可自愈 会传染
    		•
    相见不如上线 逛景只需一键
    相见不如上线 逛景只需一键
    相见不如上线 逛景只需一键
        为加强疫情防控、避免人员聚集，我市各博物馆已暂停开放。
  • ·相公庄村：一代名相苦读地 垂花柱精妙绝伦
  • ·白沙半日闲 好吃又好玩
  • ·这个小游园：远离闹市区，“安全”是主题
    		•
    		 
    新闻排行
  • 扎实做好疫情防控 全力推进项目建设（...
  • 江凌主持召开市委常委会会议 研究经济...
  • 洛阳孟津新区高中今年是否招生？相关...
  • “琚”姓小伙儿添闺女 却让孩子姓了“...
  • 老旧小区改造 幸福指数提升
  • 《七夕奇妙游》艳惊全网 引发新一轮河...
  • 用“脚力”摸排疫情 用“红心”温暖洛城
  • 洛阳鸿元轴承：坚持自主创新 产品远销...
  • 洛阳油葵正值盛花期 来看看油葵花海是...
  • 风雨同舟！河南科技大学向749名学生发...
    		•
    百姓呼声
  • · 免费的电动车上牌照，为啥强卖三责险？
  • · 芳华路接纱厂路路口桥梁震动是否正常
    • 精彩图片
    洛阳78岁老人爱上“云...
    共享单车企业开展无差...
    七夕节：有一种浪漫 是...
    清除渠中水草 确保安全...
    精彩热帖

    十字街

    街景

    秋日荷鸟图

    秋日随拍
    /沿黄公路（新安段）
    /志愿者在行动
    /【光影瞬间】其乐融融的好姐妹
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605