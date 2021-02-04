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市委召开新冠肺炎疫情防控工作专题会议 江凌讲话
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.10 19:51

市委召开新冠肺炎疫情防控工作专题会议
落细责任守牢疫情防控底线 强化统筹争取全局工作主动
江凌讲话 徐衣显出席

　　10日，在收听收看省委新冠肺炎疫情防控工作第四次专题会议后，市委召开会议，对贯彻落实国务院联防联控机制和省委决策部署、做好疫情防控工作等提出要求。

　　市委书记江凌指出，目前我省疫情仍未见底，我市与中高风险地区有关联人员流调也未见底，加之全国各地仍在出现多点散发疫情，我们面临的疫情防控形势依然严峻复杂，绝不能有丝毫松懈。要把外防输入作为当前疫情防控的关键，在实现存量风险基本清除后，有效堵住输入性风险。要把发动群众作为疫情防控的基础，引导广大群众增强自我防护意识、积极参与社区群防群控、自觉接种疫苗，筑牢坚实群众防线，争取全市防控形势主动。

　　江凌强调，要快速彻底抓好协查流调，对确定到过中高风险地区人员的密切接触者、次密切接触者全面排查出来，确保流调工作精准到人、不漏一人；尽快拿出预案，对近段时间从外地来(返)洛人员重点进行核酸检测。要严格交通路口管控，按照“防控优先、兼顾效率”的原则，严格抓好机场、车站管控，加大全市各高速路口和国省道、地方公路入洛人员车辆管控，严控输入性风险。要严格特定场所管理，加强医院尤其是发热门诊、传染病区和定点收治场所管理，坚决防止院内感染；加强集中隔离场所管理，落实“三区两通道”设置要求，确保人员、物品管理到位；加强冷链物流集中仓管理，所有进入洛阳的冷链物流必须进总仓，严格做到凡进必检、凡出必检，高度重视冷链物流从业人员管理；加强人员密集场所管理，严格落实相关管控要求，在全国疫情没有得到有效控制前，尽量减少聚集活动。要加强村、小区群防群控，总结提升去年做法，吸取外地经验教训，在提升社区管控科学性合理性的基础上，确保所有居家隔离人员严格做到“足不出户”，有效避免人员聚集、防止输入性疫情引发社区传播。要做好应急处置实战准备，备足备好集中隔离点，市定集中救治医院做好收治准备，加强核酸检测物资储备和取样检验人员准备，完善细化发生疫情后的应急操作预案，深入研究学校开学预案和开学后校园管理具体方案，确保一旦有需求立即启动各类预案、组织调配力量、处置落实到位。

　　江凌要求，要强化工作统筹，争取全局工作主动。在扎实做好疫情防控工作、守牢疫情防控底线的基础上，实现疫情防控与经济社会发展两不误。加强经济运行调度，深入开展“万人助万企”活动、抓好“三个一批”项目建设，把符合产业发展定位、有增资扩产需求的企业梳理出来，统筹配置资源，助推企业发展；加快在建、在谈项目进度，推动项目尽快落地投产，形成新的经济增长点。扎实做好防汛工作，加强研判、做好准备，在下一轮强降雨到来前把河道清理到位，把水毁设施修复到位，确保全市安全度汛。要着力做好灾后重建工作，安置好房屋受损严重的群众，对存在较大安全隐患、难以回迁的要尽快规划重建。各县区要强化责任落实，加强督导检查，排查存在漏洞，确保省委、市委各项部署要求落到实处。

　　徐衣显、王军、魏险峰、侯占国、李保兴、贺敏等参加会议。(洛报融媒记者 李东慧)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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