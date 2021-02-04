洛阳市公路事业发展中心召开疫情防控工作调度会

近日，市公路事业发展中心召开疫情防控工作调度会，重点对交通项目建设工地、洛界高速等领域疫情防控工作进行部署。

高速收费站工作人员对车辆进行消杀 赵硕 摄

近日，市公路事业发展中心召开疫情防控工作调度会，重点对交通项目建设工地、洛界高速等领域疫情防控工作进行部署。

会议要求，各交通项目建设工地禁止外来人员进入，同时排查工地内有无来自中高风险地区人员，并对人员开展核酸检测。

记者从二广高速洛阳城区段改扩建工程项目指挥部了解到，该指挥部目前已通知参建单位迅速行动，储备充足的口罩及消毒药剂等防疫物资，有序组织人员进行疫苗接种；要求项目所属人员做到“无必要、不离洛”；严格管控来(返)洛人员；所有人员必须佩戴口罩上岗；2日开始，组织所有在岗工作人员进行核酸检测；对办公区、生活区进行定时专人多次消杀；分批就餐，取消不必要的集体活动；各工区全封闭管理，工区入口设专人值守测温，检查洛康码。

作为我市窗口地带，洛界高速迅速制定多项疫情防控措施：做好环境消杀、体温检测、个人防护；为收费、路面管理等一线部门配备口罩、防护眼镜、防护手套、多功能红外体温计、消毒液、洗手液等防疫物品；加强高速公路服务区卫生管理；对回收和库存的高速公路通行介质，如CPC卡等进行定时消毒处理；每天对收费亭进行消毒；以路产大队为主力建立防疫工作紧急情况处置总预备队。(记者 赵硕)