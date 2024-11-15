张玉杰与中铝集团总经理王石磊举行工作会谈

昨日，市长张玉杰与来洛洽谈对接的中国铝业集团有限公司党组副书记、总经理王石磊举行工作会谈，对中铝集团多年来关心支持洛阳经济社会发展表示感谢。双方就加强地企合作、深化国企改革、壮大产业链群等进行深入交流，达成广泛共识。

昨日，市长张玉杰与来洛洽谈对接的中国铝业集团有限公司党组副书记、总经理王石磊举行工作会谈，对中铝集团多年来关心支持洛阳经济社会发展表示感谢。双方就加强地企合作、深化国企改革、壮大产业链群等进行深入交流，达成广泛共识。

双方一致表示，有色金属是新能源汽车等战略新兴产业的核心原材料，具有广阔的发展前景和巨大的市场潜力，呈现出产业结构优化与创新驱动发展的双重活力。新材料产业是洛阳的传统优势产业，产业链条齐备、平台要素集聚、应用场景丰富，双方合作基础好、资源契合度高、产业互补性强、合作空间广阔。下一步，双方将加强沟通对接、深化央地协同，加快推进资源优化重组、国资国企改革，深入开展铜基新材料、铝基新材料研究，围绕细分领域布局新项目、抢抓新赛道，积极融入新能源、光电等优势产业链群，推动有色金属“原材料”向风口产业“新材料”转型升级。中铝集团将发挥技术积淀雄厚、市场认同度高等优势，支持在洛企业加快实施高端化、数字化、绿色化改造，深化体制机制改革，提升生产经营质效，加快打造更具竞争力的百亿级企业。洛阳将组建工作专班，持续优化环境，强化服务保障，推动地企互利共赢取得更大成效。

中铝集团是中央管理的国有重要骨干企业，也是全球最大的有色金属企业，特别是以中铝洛铜为代表的“共和国长子”，是河南省先进铜基材料产业链“链主”企业，为国家重大战略工程提供了关键材料保障，也为洛阳经济社会高质量发展作出了重要贡献。

中铝集团副总经理、中国铜业董事长田永忠等参加会谈。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光）