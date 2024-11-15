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西工地步行街：消费廊道背后的“流量密码”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.24 08:13
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　　昨晚，夜幕降临。走进西工小街，海派摩登乐队即兴表演，歌手变身百乐门当家花旦，经典曲目《玫瑰玫瑰我爱你》在夜空回响……古朴街景与街头百态让人一秒穿越。游客三三两两结伴，感受着夜晚的浪漫。

　　为推动商文旅融合发展，西工区将中州路沿线的王府井至中州万达广场区域近2公里、280万平方米商业全部串联发展，一体化打造“西工地步行街”。步行街链接王府井、丹尼斯大卫天地、新都汇、中央百货、中州万达等大型商超，涵盖了西工兵营、周王城广场、天子驾六、西工小街、城市阳台等历史遗迹和城市景观，商文旅要素齐备，游乐购一站到底，形成“探寻美食+品味文化+享受生活”的消费廊道。

　　值得一提的是，近日开街的西工地步行街(4S街区段)兼具sport青年运动商业区、super brain超脑智能产业区、short trip西工地文旅街区、shopping mail高端商业区等功能区，进一步推动商文旅深度融合，释放区域消费潜力。

　　作为消费廊道，西工地步行街既能饱口福又能饱眼福，既能看演出又能奔生活，成为市民游客的打卡地。

　　这里可以享受舌尖盛宴。在西工小街，各色食物让人眼花缭乱，摊主卖力吆喝，客人络绎不绝。

　　“近段时间客流量翻番，就餐的游客经常排到门外，特别是假期，营业收入增长了一倍。”小街天府相关负责人高兴地说，“晚上7点到9点是用餐高峰，至少要‘翻台’四五轮！”

　　这里可以体验剧场效应。“报童”热场、海派摩登乐队演奏、街头《浮生录》巡游实景演艺、经典老电影免费露天放映……各式各样的演艺、巡游等活动，吸引市民及游客沉浸式互动，拉动夜间消费。

　　这里可以感受买买买的松弛。西工区在王府井百货、大卫天地、西工地周边开展以周末音乐会、花漾市集、星光花海市集、洛YOUNG牡丹集、民国文化体验、民乐民谣演奏、电影放映等为主题的商文旅促消费活动，为市民游客提供集休闲娱乐、购物餐饮、文化旅游、城市观光于一体的消费新体验，实现“引客入西工，留客在西工”。

　　这里还可以在热爱中找到商机。“这是数字画，小朋友们过来看看呀”“来看这个氛围灯，打上墙就是一个月亮的形状”……行走在星光花海市集会发现，商户们叫卖的商品新奇又好玩。

　　小伙李峰是市集生意较好的商户之一。今年3月，他把摊位搬到了此处，商品从烤鱿鱼变成了数字画。“餐饮是市集里最卷的业态，几乎每走两步就有一家卖烤串、炸鱿鱼的店，所以创新商品很重要。”李峰说，数字画类似涂鸦上色，但又有画上亮灯这种小创意，售价在20元左右，一晚上营业额有五六百元。

　　今年以来，我市突出差异化、特色化定位，聚焦文旅消费与商贸消费相互促进、以场景引流带动消费转化，把客流量转化为消费力。

　　夜色渐浓，城市慢慢安静下来，马路上的出租车疾驰着。“这两个月，晚上到商业街、商圈的单变多了。”出租车司机王师傅说，他现在选择从晚高峰干到第二天早高峰，中间还多了个“夜高峰”，虽然开夜车辛苦，但收入高，他很满足。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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