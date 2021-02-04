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关于健康码变更规则 洛阳市疫情防控指挥部最新通知
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.09 21:33

洛阳市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室关于健康码变更规则的通知

　　为规范健康码赋码标准和变更原则，对重点人员实行精准分类分级管控，现将关事宜通知如下：

　　一、健康码的分类及分级管理标准

　　健康码分为绿色、黄色、红色三类。绿码表示未见异常，可以正常通行；黄码表示需进行排查或居家健康监测；红码表示要进行定点医疗机构隔离治疗或集中隔离医学观察，由各级管理部门进行严格跟踪管理，并采取一切必要的隔离、治疗、检测等措施。

　　二、健康码的赋码和变码规则

　　(一)境外来豫人员：自入境时间起，前14天集中隔离期间为红码，如14天内核酸检测均为阴性，第15-28天居家健康监测期间为黄码，期间如核酸检测均为阴性，第28天后变为绿码。

　　(二)持绿码或黄码者如核酸检测阳性，或判定为密切接触者或密接的密接，变为红码。

　　(三)确诊病例和无症状感染者：确诊病例住院期间及出院后的隔离医学观察14天期间、无症状感染者集中隔离期间及解除后的居家医学观察14天期间均为红码，14天期满且核酸检测阴性后，第15-28天为黄码，满28天且核酸检测为阴性后，变为绿码。

　　(四)确诊病例和无症状感染者的密切接触者，集中隔离医学观察14天期间为红码，如14天内核酸检测均为阴性，第15-21天居家健康监测期间为黄码，期间如核酸检测均为阴性，第21天后变为绿码。

　　(五)确诊病例和无症状感染者的密接的密接、疑似病例及疑似病例的密接，集中隔离医学观察期间为红码，如核酸检测均为阴性且解除隔离，变为绿码。

　　(六)河南“互联网+监管”区域协查工作平台下发的与感染者时空伴随者、重点区域驻留人员、中高风险地区驻留人员及根据病例活动轨迹确定的风险人群，健康码转为黄码，隔离期满且核酸检测证明为阴性的，健康码转为绿码，核酸检测阳性的，健康码转为红码。

　　三、申诉须知

　　涉洛黄码、红码人员对赋码有异议的可按照以下规定申请变更。

　　(一)证明材料

　　1.涉洛健康码变更申请。

　　2.在手机中提取未到过中高风险地区的行程码并打印。

　　3.医疗卫生机构出具的48小时内核酸阴性证明。

　　(二)变更程序

　　1.在洛人员的家人或朋友请将以上证明材料报送至所在乡镇(街道)疫情防控领导机构，由本级负责钉钉系统的信息员进行健康码变更。

　　2.非在洛人员的家人或朋友请将以上证明材料通过传真或电子邮件方式发送至市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室。

　　联系电话：65500150 65500135

　　传真号码：0379—65500153

　　电子邮箱：lyyqjd2021150@126.com

　　附件：涉洛健康码变更申请(模板)

　　2021年8月9日

　　附件

涉洛健康码变更申请(模板)

　　XX县区新冠肺炎疫情防控指挥部办公室：

　　我叫XXX，性别X，身份证号码：XXXXXXXXXXXX，现住地址：XX省XX市XX县X社区(村)，XX月XX日健康码变为黄/红码，现已由XXXX(医院名称)进行核酸检测，结果为阴性。我承诺本人未在中高风险地区驻留过，未与确诊患者或疑似病例有过密切接触，承诺均为事实，我将为所做承诺承担一切法律责任。现申请将健康码更正为绿码。
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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