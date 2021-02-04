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24小时值守，严把高速路口输入关（牢牢掌握工作主动权 坚决防止新冠疫情反弹）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.08.07 09:19

工作人员正对高速公路下站车辆进行有序检查

　　“请排队出示健康码和行程卡，没有异常的请到登记区登记，排队注意保持1米间距。”昨日，在连霍高速新安站出口，新安县公安、交通、卫健系统的工作人员正对下站车辆进行有序检查。

　　目前，我市相关县区对辖区高速路口采取管控措施，派人24小时值守，筑牢疫情防控防线。

　　瀍河区

　　防控点：二广高速瀍河站

　　相关防控措施：对从中高风险地区来洛的车辆，执勤人员会仔细查验驾乘人员的健康码、疫苗接种证明和48小时内核酸检测阴性证明，并登记车辆及驾乘人员相关信息，将信息反馈给车辆目的地所在社区。对体温异常的驾乘人员，执勤人员会带他们到定点的防疫门诊接受进一步检查。如果驾乘人员的健康码异常，执勤人员将采取相应管控措施。

　　涧西区

　　防控点：连霍高速涧西站、宁洛高速周山站

　　相关防控措施：本地车辆驾乘人员须出示健康码、测体温等，无特殊情况正常放行；外地车辆驾乘人员须持有48小时内核酸检测阴性证明、测体温，无特殊情况正常放行；对中高风险地区车辆实施相应管控措施。

　　洛龙区

　　防控点：二广高速关林站、龙门站

　　相关防控措施：本地车辆驾乘人员须出示健康码，无特殊情况正常放行；外地车辆驾乘人员须持有48小时内核酸检测阴性证明、测体温，无特殊情况正常放行。

　　高新区

　　防控点：宁洛高速高新区站

　　相关防控措施：本地车辆驾乘人员须出示健康码，无特殊情况正常放行；外地车辆驾乘人员须持有48小时内核酸检测阴性证明、测体温，无特殊情况正常放行。

　　伊滨区

　　防控点：二广高速伊滨站

　　相关防控措施：重点检查悬挂豫C车牌之外的所有入市车辆驾乘人员。对来自中高风险地区的车辆，查验驾乘人员身份证、健康码、48小时内核酸检测阴性证明并测量体温，无异常的放行；不能提供上述证明的劝返；发现异常的由卫生防疫部门处理。对其他地区的驾乘人员，查验健康码、测量体温，无异常的放行。

　　孟津区

　　防控点：连霍等高速洛阳站、孟津站、洛阳东站、会盟站、王湾站、吉利站

　　相关防控措施：孟津区交警、交通部门负责拦停中高风险地区车辆，孟津区卫健部门负责测体温、查健康码、登记。对来自中高风险地区、未能提供48小时内核酸检测阴性证明的驾乘人员予以劝返。

　　偃师区

　　防控点：连霍高速杨庄站、8个国道省道县界处

　　相关防控措施：对中高风险地区车辆，查验驾乘人员健康码、行程卡、48小时内核酸检测阴性证明，测体温，询问旅居史，登记，无异常的放行。对低风险地区车辆，查验驾乘人员健康码、行程卡，测体温，询问旅居史，登记，无异常的可以通行。

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[ 责任编辑：苑曼琳]
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