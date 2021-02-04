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洛阳疾控紧急提醒：天再热也要戴好口罩 防护不能丝毫大意
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.08 21:53

　　近期天气炎热，部分公共场所时常出现市民未正确佩戴口罩的情况。对此，8日市疾控中心紧急发布提醒，市民面对异常狡猾的德尔塔病毒，天再热也要佩戴好口罩！担心口罩潮湿，可每1到2小时换一个新口罩。

　　市疾控中心专家朱鑫提醒，口罩是预防呼吸道传染病的重要防线，可以降低新型冠状病毒感染风险。口罩不仅可以防止病人喷射飞沫，降低飞沫量和喷射速度，还可以阻挡含病毒的飞沫核，防止佩戴者吸入。

　　此番德尔塔病毒有多毒？朱鑫举例道，今年6月，东莞有学生感染病例，经过当地219名工作人员追踪调查，确定该学生病例感染的原因是“未戴口罩经过感染者餐桌”。

　　“德尔塔病毒传染性非常强，和其他病毒株比起来，传播率增加了一倍。德尔塔病毒在身体中的潜伏期比较短，两三天就会发病，甚至有些24小时就发病。由此引发的老年人重/危重型比例高，发病凶险。”朱鑫提醒，疫情当前，虽说戴口罩会比较闷热，但正确佩戴口罩，既是保护自己的必要措施，也是尊重他人的文明表现。为了自己和他人的健康，请大家务必继续戴好口罩，更要勤换口罩。

　　夏季出门佩戴口罩的同时必须注意：

　　1、口罩因为出汗浸湿后，防护性能降低时需及时更换。建议夏季出门最好多备几个口罩，如出汗频繁，可每隔1至2小时换一个新口罩。

　　2、口罩要选质地轻薄的。建议日常出行不要选择N95等透气性差又厚重的口罩，佩戴一次性医用口罩或医用外科口罩即可。

　　3、如长时间戴口罩感觉不适，立即到相对空旷、安全的地方摘掉口罩呼吸，缓解缺氧症状。

　　（洛报融媒记者 王博东 通讯员 梁秀梅 毛倩）
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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