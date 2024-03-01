洛阳一牡丹园里来了1000个“除草高手”，它们竟是鹅……

17日上午，踏进位于洛阳市伊滨区庞村镇的天囿牡丹园，花草大棚里一群小鹅摇摆着尾巴，正在争先恐后地抢食。

17日上午，踏进位于洛阳市伊滨区庞村镇的天囿牡丹园，花草大棚里一群小鹅摇摆着尾巴，正在争先恐后地抢食。

“它们就是园区刚刚‘请’来的‘除草高手’，人称‘除草鹅’。”该牡丹园相关负责人指着这些小鹅说。

作为一家以花草培育为主要特色的大型牡丹园，解决好园区内的杂草丛生问题，是保证目标作物有力生长的重要条件。而在以往，这一环节常常需要园区花费大量的人力、物力。

“今年，我们首次引进了1000只‘除草鹅’进行生物除草。”该负责人说，他们养鹅不为下蛋，只是为了让这些胃口极好的“小吃货们”在这里尽情地吃吃吃，“用白鹅进行生物除草的方式，不仅可以减少劳动力投入，减少员工的工作量，等小鹅长大以后卖掉，还能再为园区增加一笔收入。”

这些“除草鹅”从何而来？和普通的白鹅相比，“除草鹅”有何特别之处？汝阳豫西家禽孵化基地总经理郭社建道出了其中的奥秘。

郭社建告诉洛报融媒记者，天囿牡丹园的这1000只“除草鹅”出生于他的孵化基地，这种鹅学名三花鹅，特点就是“胃口好”，什么草都吃，相当于一台高效的“除草机”，而且它们很聪明，可以凭味道分辨哪些是普通杂草，哪些是粮食作物或经济作物，“例如牡丹，它的叶子有种特殊的味道，三花鹅不喜欢，所以它们不会吃错。”据了解，此前，洛阳市已有一些瓜果基地引进三花鹅，用以发展林下养殖，构建循环生态体系。郭社建介绍，三花鹅的好处多多，它们除了在吃草过程中产生的粪便可直接还田，成为土壤肥料外，这种鹅的生长发育速度也较快，一般来说80日龄的仔鹅就能达到成年标准，肉质较好、蛋白质含量较高，产蛋水平和繁殖能力都强于其它品种鹅，“去年一年，我就卖出了超过30万只三花鹅，省内省外都不愁卖。”

记者从庞村镇农业服务中心了解到，接下来，庞村镇还将加大力度推广“除草鹅”的生态优势应用，助力辖区循环农业健康发展。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 韩宝林 文/图）