国际博物馆日，一起了解洛阳路名里的“博物馆”

5月18日是国际博物馆日。洛阳作为十三朝古都，“伸手一摸就是春秋文化，两脚一踩就是秦砖汉瓦”，“博物馆”元素充满城市的大街小巷，“中州路”“开元大道”“龙门大道”“王城大道”等众多颇有历史文化的路名是生动体现。

5月18日是国际博物馆日。洛阳作为十三朝古都，“伸手一摸就是春秋文化，两脚一踩就是秦砖汉瓦”，“博物馆”元素充满城市的大街小巷，“中州路”“开元大道”“龙门大道”“王城大道”等众多颇有历史文化的路名是生动体现。

“要了解洛阳城市交通史，就不能不了解中州路！”洛阳市民政局区划地名科工作人员介绍，中州路以中州命名，中州又称豫州，意为华夏之中，周公认为洛阳“天下之中，四方入贡道里均”。

中州路西起洛阳市新安县界，东至洛阳市偃师区界，是一条东西主干道，全长约28公里。洛阳的中州路，是一条见证洛阳城建历史、洛阳人创业史的特殊道路。1955年，中州路开始修建时，首先动工的是两段：现在的中州西路、中州中路西关花坛至黄梅路段。随着城市的发展，中州路逐渐向东、向西延展。

如今，中州路沿线有白马寺、夹马营、洛邑古城、青年宫广场、丽景门、应天门、周王城广场、王城公园、涧西工业遗产街区等“打卡地”，受到市民和游客欢迎。

开元大道，是洛龙区最开阔、最有气魄的一条道路。此路之于洛阳，犹如长安街之于北京，车水马龙，盛世繁华。它西起洛阳市宜阳县界，东至洛阳市偃师区界，全长约28公里，贯通东西。

“元”为“一”，一元初始，万象更新。古人常以“开元”寓意开头、开端或是开国。“开元”，还意味着开创历史新纪元，更象征着繁荣昌盛——在中国历史上，有一段叫“开元盛世”。

开元作为唐玄宗李隆基的年号出现，时间从公元713年至公元741年。在此期间，大唐进入全盛时期。当时的洛阳成为国际顶级都市，不计其数的外国商人、留学生、游客，跋山涉水来到中国淘金、求学、观光，洛阳城内外人潮涌动，热闹非常。