念着中国历史朝代顺序口诀，在洛阳探寻每个朝代的宝藏文物！

中国历史朝代顺序口诀大家一定不陌生，十三朝古都洛阳有着5000多年文明史、4000多年建城史、1500多年建都史。洛河沿岸分布着夏都二里头、偃师商城、东周王城、汉魏洛阳城、隋唐洛阳城五大都城遗址，“五都荟洛”，举世罕见。5月18日是国际博物馆日，让我们沿着中国历史朝代的脉络，看看诸朝诸代洛阳有哪些宝藏文物吧！

夏商与西周，东周分两段。 春秋和战国，一统秦两汉。 三分魏蜀吴，二晋前后延。 南北朝并立，隋唐五代传。 宋元明清后，皇朝至此完。 中国历史朝代顺序口诀，大家一定不陌生。十三朝古都洛阳有着5000多年文明史、4000多年建城史、1500多年建都史。洛河沿岸分布着夏都二里头、偃师商城、东周王城、汉魏洛阳城、隋唐洛阳城五大都城遗址，“五都荟洛”，举世罕见。5月18日是国际博物馆日，让我们沿着中国历史朝代的脉络，看看历朝历代洛阳有哪些宝藏文物吧！

夏朝是中国历史文献记载的第一个王朝，其建立标志着国家的诞生。

在距今约3800年前，夏朝先民在偃师二里头遗址营建了一座面积足有400多座标准足球场大小的宏伟都城，如今，这里被多数考古学家认可为夏代中晚期都邑。东亚地区最早的核心都邑聚落、最早的城市主干道网、最早的车辙、最早的“紫禁城”、最早的中轴线布局、多进院落或四合院式宫殿建筑群、最早的青铜礼乐器群、最早的青铜器铸造作坊、最早的大型官营作坊……众多“中国之最”在此诞生。

绿松石龙形器：在二里头遗址出土的文物中，知名度最高的莫过于“超级国宝”绿松石龙形器。它出土于宫殿区的3号宫殿基址贵族墓。龙身长约65厘米，巨头蜷尾，龙身曲伏有致，由2000余片各种形状的绿松石组合而成，每片绿松石大小仅有0.2厘米至0.9厘米，厚度仅0.1厘米。考古学家普遍认为，它的出土，为中华民族的龙图腾找到了最直接、最正统的根源。

乳钉纹铜爵：乳钉纹铜爵束腰平底，腹部凸线列乳钉纹，清逸舒展，极富美感，是我国目前发现时代最早的青铜酒器之一，被誉为“华夏第一爵”，堪称国之瑰宝，为人们探究中国早期文明提供了重要物证。