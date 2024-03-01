中国旅游日，洛阳这些景区有优惠

今年5月19日是第14个中国旅游日，洛阳一些景区将推出免票、门票半价等优惠举措，欢迎广大市民、游客前往观光游览。

今年5月19日是第14个中国旅游日，洛阳一些景区将推出免票、门票半价等优惠举措，欢迎广大市民、游客前往观光游览。

●隋唐洛阳城景区(应天门、明堂天堂、九洲池)

18日至20日，隋唐洛阳城景区推出“两人同行，一人免单”惠民政策。游客购买应天门遗址博物馆、明堂天堂、九洲池景点门票或九洲池《风启九洲》夜游演出票，凭所购买的门票，可在该景点享受一票进两人优惠(限成人全价票，两人需同一时间共同进入所购票景点，门票不得转卖)。

18日至19日，隋唐洛阳城景区应天门遗址博物馆、明堂天堂两个景点，将于每日10时和15时，开展免费公益讲解，在传播历史文化与遗址保护意义的同时，为广大市民游客带来更好的参观体验。

●重渡沟景区

中国旅游日当天，重渡沟景区对全国范围内在读的全日制大中小学生(包括各类公办及民办小学、初中、中专、高中、大专、本科、研究生、博士生等群体)免门票。

免票凭证：18周岁以下学生凭学生证或者身份证、户口本；18周岁以上学生凭学生证，可免费入园。免票人群需携带相关证件到游客中心换取纸质门票后方可入园。

●荆紫仙山景区

18日至20日，全票购买龙潭大峡谷景区门票的游客，赠送荆紫仙山门票。

●伏牛山滑雪度假乐园

中国旅游日当天，伏牛山滑雪度假乐园对全国游客免门票。

●青要山景区

17日至19日，洛阳青要山景区面向全国游客免门票(需购买5元保险)。

●黛眉山景区

19日至21日，洛阳黛眉山景区面向全国游客免门票(需购买5元保险)。

●天河大峡谷景区

中国旅游日当天，洛阳天河大峡谷景区面向全国游客免门票(需购买5元保险)。

●养子沟景区

18日至20日，养子沟景区对全国游客实施门票半价优惠举措。

●抱犊寨景区

中国旅游日当天，抱犊寨景区对全国游客实施门票半价优惠举措。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 李晓楠 文/图）