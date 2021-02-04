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未按要求落实疫情防控措施 洛龙区26家单位停业整顿
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.09 20:36

　　今日洛报融媒记者从洛龙区市场监管局获悉，8日至9日，该局对未按要求落实疫情防控措施，存在问题较多的26家单位责令其停业整顿。

　　按照疫情防控要求，洛龙区关闭辖区所有洗浴、足浴、足疗、美容养生会所、推拿按摩店、棋牌室、网吧等。洛龙区市场监管局执法人员对辖区重点行业落实疫情防控措施进行持续检查时，要求商超、农贸市场、餐饮、酒店、宾馆、饭店及周边小餐饮、小熟食店、小食品加工店等进一步加强公共场所消杀工作，并对全区所有社会餐饮企业实施暂停堂食管控措施，落实进店取餐人员佩戴口罩、测量体温、出示健康码、保持1米以上间距等措施，杜绝拥挤扎堆现象。

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[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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