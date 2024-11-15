23日，市委召开专题会议，研究城市文旅服务提升、首届“洛阳企业家日”系列活动筹备等工作。市委书记江凌主持会议并讲话。

市委召开专题会议

研究文旅服务提升、首届“洛阳企业家日”活动筹备工作

江凌主持 张玉杰参加

23日，市委召开专题会议，研究城市文旅服务提升、首届“洛阳企业家日”系列活动筹备等工作。市委书记江凌主持会议并讲话。

会议听取了城市文旅服务提升工作情况汇报。会议强调，发展城市旅游，必须一手抓新文旅场景和业态打造，一手抓文旅设施和服务品质提升，持续保持文旅市场热度。要聚焦影响游客体验感的突出问题，深入细致研究工作，细化实化改进措施，切实提高旅游服务品质，让广大游客享受安心舒心开心的旅游体验。要高水平新建一批旅游公厕，改造提升现有公厕设施，优化公厕整体布局，提升公厕环境卫生，更好满足文旅发展需求。要加强停车管理和交通疏导，完善超流量时段交通统筹调度机制，加大停车场资源挖掘力度，推动交通秩序明显改善。要加强流动摊贩管理，坚持一点一策，加强督导指导，有效减少无序摆摊经营等问题。要抓好市容市貌管理，增加垃圾清理频次，以良好城市形象迎接各方宾客。要提升博物馆服务水平，统筹做好“基础+个性化”、“软件+硬件”提升，提供更丰富、更便利、更舒适的服务。要加强导游队伍管理，统筹用好专业导游、兼职导游等资源，有效规范导游市场秩序。要提升国际旅游配套服务水平，从外语标识、消费保障等细节入手，不断提升海外游客满意度。要加强文旅市场监管，聚焦民宿、停车、餐饮等重点领域，细化服务标准，严查随意涨价，让游客享受宾至如归的旅游体验。要加强工作调度，强化部门协作和市县联动，力争在五一小长假前取得明显改善。

会议听取了首届“洛阳企业家日”系列活动筹备情况汇报。根据市人大常委会有关决定，自今年起，每年的5月18日为“洛阳企业家日”。会议指出，要精心筹备系列活动，在全社会进一步营造尊重、关心、支持企业家的浓厚氛围，为企业家搭建交流分享的平台，激励广大企业家持续开拓创新，在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌。

张玉杰、王军、徐超文、任丽君等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)