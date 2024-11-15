首批4家企业名单确定！洛阳推行“异地异店线下退换货服务”

今日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，即日起，洛阳在连锁品牌门店、大型商超、商业综合体等线下实体店经营主体推行“异地异店线下退换货服务”，首批4家经营主体名单已经确定，分别是：河南大张实业有限公司、洛阳万景祥牡丹产业科技有限公司、洛阳旭选商贸有限公司和洛阳洛龙区忠诚超市。

今日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，即日起，洛阳在连锁品牌门店、大型商超、商业综合体等线下实体店经营主体推行“异地异店线下退换货服务”，首批4家经营主体名单已经确定，分别是：河南大张实业有限公司、洛阳万景祥牡丹产业科技有限公司、洛阳旭选商贸有限公司和洛阳洛龙区忠诚超市。

目前，这4家经营主体已经签订《洛阳市异地异店退换货服务承诺书》，确保消费者知晓其退换货权益，并接受消费者及社会公众的监督，共同打造放心、安心的良好消费环境。具体承诺内容包括——

安全放心。确保消费场所、设施设备、环境秩序等符合保障人体健康和人身、财产安全，确保所售商品符合国家安全标准，确保消费者个人信息和交易数据安全。

质量放心。建立消费品全流程质量追溯机制和质量保障体系，确保商品质量符合相关标准或要求；不生产销售假冒伪劣产品、侵权产品及其他违禁产品。

价格放心。所有商品及服务明码标价、计量规范，确保商品或服务价格公平、合理；严守合同，不虚假宣传、不低价倾销；定期开展内部价格合规审查，主动接受各级价格检查和社会监督。

服务放心。服务人员热情、周到、耐心,服务行为规范，及时响应消费者的需求，提供优质快捷的服务；凡在本企业下属门店购买的商品7日内(不低于7日，以承诺时限为准)符合承诺退换条件的，均可在异地异店进行退换货。

维权放心。健全消费投诉登记接收、快速处置工作制度和工作机制，设立客服专线(专柜)，明确投诉处置专(兼)职人员，公开监督电话，确保消费者的投诉和纠纷能够及时、公平、公正地高效处置。

洛阳市市场监管局相关负责人表示，“异地异店线下退换货服务”承诺秉持“自愿承诺、承诺即受约束”的原则，该局倡议全市各类经营主体积极参与异地异店退换货承诺活动，根据商品属性和实际经营条件，采取一企一承诺、一品牌一承诺的方式，明确异地异店退换货的具体商品品种范围，并在营业场所及线上平台显著位置公示实施细则，确保消费者知晓其退换货权益。对消费者的合理诉求不拖延，及时办理退换货，向消费者提供无差别的售后服务，接受消费者及社会公众的监督，共同打造放心、安心的良好消费环境。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 陈翔 文/图)