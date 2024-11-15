首批三栋楼主体封顶！瀍河区一安置房项目迎来新进展

23日，瀍河区中窑村城中村改造安置房项目建设迎来新进展，首批1号、10号、12号三栋住宅楼主体封顶，项目整体将于明年建成交付。 23日，瀍河区中窑村城中村改造安置房项目建设迎来新进展，首批1号、10号、12号三栋住宅楼主体封顶，项目整体将于明年建成交付。 该安置房项目位于瀍涧大道与班家街交叉口东北侧，建筑面积约25万平方米，由9栋26层住宅楼、1栋幼儿园、社区配套用房及地下车库组成，将安置中窑社区(原中窑村)1800余户居民。其中，住宅楼包括两室两厅、三室两厅、四室两厅等户型。 “今年5月至8月，其他楼栋也将陆续封顶，整体项目计划明年上半年建成投用。”项目现场有关负责人介绍。 记者还了解到，下一步，瀍河区将加快推进安置房项目建设，力争明年上半年完成在建的7个安置房交付工作。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 文/图 通讯员 邓佳英）