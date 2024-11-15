洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

“专业人干专业事”！洛阳市政府投资的重大项目迎来代建管理模式
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.23 20:50
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　洛阳市政府投资的重大项目将迎来代建管理模式。23日，记者从洛阳市住建局获悉，洛阳市出台新规明确2000万元以上的市级政府投资项目将由专业代建单位负责建设，实现“专业人干专业事”。

　　“项目代建”，是指由使用单位对项目提出建设和使用功能需求，由专业的代建单位负责项目的组织实施，项目竣工验收合格后交付使用单位的建设管理模式。

　　“以前政府建学校、医院，都是谁用谁负责——医院要盖办公楼，就得自己组团队搞建设。但盖楼涉及设计、招标、施工、验收等复杂环节，非专业单位容易‘踩坑’，出现超预算、工期慢、质量不达标等问题。”洛阳市住建局相关负责人说。

　　洛报融媒记者了解到，为了改变传统模式下“项目开了搭班子，工程完了散摊子”“医生建医院，教师盖教室”的工程管理状况，早在2003年，广东省各地市就已开始探索代建管理模式。第一个试行代建制管理模式的广州市第二少年宫于2005年建成投入使用，在保证工程质量、建设工期的前提下，节约投资约2000万元。

　　洛阳市即将推行的代建管理模式，相当于给每个市级政府投资项目配一个“专业管家”——项目由洛阳市住建局下属市城市建设服务中心全权负责，从画图纸、选队伍，到盯质量、保安全，再到最后交钥匙，全程“包办”。使用单位只需要提需求、配合验收，不用再为盖楼“操碎心”。

　　按照洛阳市出台的市级政府投资项目代建管理办法，2000万元及以上的市级政府投资项目必须代建，包括机关办公楼、学校、医院、文体场馆等。特殊情况下，2000万元以下项目经市政府批准也可申请代建。“这种分级管理模式既能集中资源管好大项目，又为小型项目保留了灵活性。”该负责人说。

　　新政实施后，项目建设将迎来三大转变：管理主体专业化，洛阳市城市建设服务中心作为政府指定代建单位，统筹负责从设计施工到竣工验收全流程；权责分工明晰化，使用单位专注需求提出和资金保障，专业建设交由代建单位；过程监管系统化，建立从立项审批到决算审计的闭环管理体系。

　　“之前，我市8所未迁建高中改造、汉魏洛阳故城遗址博物馆等项目，已探索采用代建模式进行，效果良好。”洛阳市住建局相关负责人表示，下一步将充分发挥专业技术优势，紧盯工程质量、安全、进度目标，推动政府投资项目建设管理效能整体提升，打造更多品质工程。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 文/图 通讯员 陈淼）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    老年人吹气球能改善肺功能吗
    老年人吹气球能改善肺功能吗
    老年人吹气球能改善肺功能吗
        自从年初出院后，72岁的刘先生常在口袋里装一个气球，平时得空了就拿出来吹一吹。
  • ·国家级名老中医乔振纲《伤寒论导读》新书发布暨赠书仪式举行
  • ·洛阳男子睡醒后发现右腿“罢工”，原因竟是……
  • ·烧烤+啤酒竟让壮汉险丧命！医生紧急提醒……
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 关于2025年劳动节放假安排的通知
  • 神舟二十号载人飞船将于明日发射 ...
  • 洛宁县土桥村：牡丹花开醉游人
  • 金达石化：向新而行 点“烯”成金
  • 洛阳市青年马克思主义工程培训班开班
  • 瀍河区白马寺镇：打造农文旅综合...
  • 涧西区重二社区：“红色管家”激...
  • “专业人干专业事”！洛阳市政府...
  • 每日一星：花红似火“新时代”
  • 中铝洛铜：高端铜合金订单产量双增长
    		•
    百姓呼声
    建议在邙山建设文学主题或名人主题公园
    涧河有处桥段漂浮着大量泡沫污染物？
    精彩图片
    济新高速公路项目...
    牡丹奇妙游 精彩引...
    牡丹花开隋唐城【...
    牡丹公园：打造诗...
    精彩热帖

    满园春色关不住

    油菜花开引人来

    花开迎春

    隋唐随拍
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605