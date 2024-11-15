“专业人干专业事”！洛阳市政府投资的重大项目迎来代建管理模式

洛阳市政府投资的重大项目将迎来代建管理模式。23日，记者从洛阳市住建局获悉，洛阳市出台新规明确2000万元以上的市级政府投资项目将由专业代建单位负责建设，实现“专业人干专业事”。

洛阳市政府投资的重大项目将迎来代建管理模式。23日，记者从洛阳市住建局获悉，洛阳市出台新规明确2000万元以上的市级政府投资项目将由专业代建单位负责建设，实现“专业人干专业事”。

“项目代建”，是指由使用单位对项目提出建设和使用功能需求，由专业的代建单位负责项目的组织实施，项目竣工验收合格后交付使用单位的建设管理模式。

“以前政府建学校、医院，都是谁用谁负责——医院要盖办公楼，就得自己组团队搞建设。但盖楼涉及设计、招标、施工、验收等复杂环节，非专业单位容易‘踩坑’，出现超预算、工期慢、质量不达标等问题。”洛阳市住建局相关负责人说。

洛报融媒记者了解到，为了改变传统模式下“项目开了搭班子，工程完了散摊子”“医生建医院，教师盖教室”的工程管理状况，早在2003年，广东省各地市就已开始探索代建管理模式。第一个试行代建制管理模式的广州市第二少年宫于2005年建成投入使用，在保证工程质量、建设工期的前提下，节约投资约2000万元。

洛阳市即将推行的代建管理模式，相当于给每个市级政府投资项目配一个“专业管家”——项目由洛阳市住建局下属市城市建设服务中心全权负责，从画图纸、选队伍，到盯质量、保安全，再到最后交钥匙，全程“包办”。使用单位只需要提需求、配合验收，不用再为盖楼“操碎心”。

按照洛阳市出台的市级政府投资项目代建管理办法，2000万元及以上的市级政府投资项目必须代建，包括机关办公楼、学校、医院、文体场馆等。特殊情况下，2000万元以下项目经市政府批准也可申请代建。“这种分级管理模式既能集中资源管好大项目，又为小型项目保留了灵活性。”该负责人说。

新政实施后，项目建设将迎来三大转变：管理主体专业化，洛阳市城市建设服务中心作为政府指定代建单位，统筹负责从设计施工到竣工验收全流程；权责分工明晰化，使用单位专注需求提出和资金保障，专业建设交由代建单位；过程监管系统化，建立从立项审批到决算审计的闭环管理体系。

“之前，我市8所未迁建高中改造、汉魏洛阳故城遗址博物馆等项目，已探索采用代建模式进行，效果良好。”洛阳市住建局相关负责人表示，下一步将充分发挥专业技术优势，紧盯工程质量、安全、进度目标，推动政府投资项目建设管理效能整体提升，打造更多品质工程。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 文/图 通讯员 陈淼）