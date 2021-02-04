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疫情防控 一家三口齐上阵
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.08.09 08:36
杨子初（左一）与他的父母（左二、左三）在执勤

　　“您好，请停车测量体温。”昨日一大早，在洛龙区古城街道鸿祥小区门口，大学生志愿者杨子初正忙着登记外来车辆及乘车人员信息，测量来往人员体温。

　　连日来，杨子初与他的父母为疫情防控不停地忙碌着。一家三口齐上阵，成为疫情防控一线上的“最美一家人”。

　　19岁的杨子初在郑州轻工业大学读大一，父母平日忙于工作，一家人往往只有在杨子初放假时才能聚在一起。从8月1日开始，古城街道开始对各居民小区采取管控措施，同时发出招募令，杨子初的父亲杨豪杰、母亲张小平第一时间报名，杨子初也跟随父母的脚步，成为一名疫情防控志愿者。杨子初告诉记者，他现在是入党积极分子，在社区有需要的时候理应挺身而出。

　　为做好防疫工作，鸿祥小区组建防控巡逻队，杨子初是其中一员，每天上午下午巡逻，利用换岗休息时间参与卡点值守。在值守过程中，他除了给进出人员测量体温，还要细致地对进入小区的车辆进行排查。

　　杨子初的父母除了在卡点参与执勤，还在社区里发放倡议书，宣传疫情防控常识。自疫情防控以来，一家人都在各自的岗位上忙碌，每天通过微信互相问候、鼓励。

　　当记者分别问起坚守在疫情防控一线有何感想时，三个人不约而同地说了一个词：自豪！（记者 贾臻 通讯员 张宏波 郑雅静 文/图）
[ 责任编辑：马佳佳]
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