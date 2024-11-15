今年年底，洛阳力争每万人高价值发明专利达到7.7件

记者从23日召开的全市2025年国家知识产权强市建设工作推进会了解到，今年洛阳将加快推进国家知识产权强市示范城市建设，为全市经济社会高质量发展提供有力支撑。

记者从23日召开的全市2025年国家知识产权强市建设工作推进会了解到，今年洛阳将加快推进国家知识产权强市示范城市建设，为全市经济社会高质量发展提供有力支撑。

加大对企业知识产权创造的支持力度，严厉打击不以保护创新为目的的专利申请，培育一批具有高价值自主知识产权的创新型企业。结合区域优势产业，实施高价值专利培育计划，力争2025年底全市每万人高价值发明专利达到7.7件。加大对区域商标品牌和地理标志的保护和运用力度，促进区域经济发展。

持续开展打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品专项行动，完善知识产权保护体系。加强知识产权信用监管，营造诚实守信的市场环境。提升涉外知识产权保护能力，组织企业开展海外知识产权风险防范培训，增强企业应对海外知识产权纠纷的能力。

进一步完善知识产权质押融资风险补偿机制，拓宽企业融资渠道，力争全年质押融资额突破10亿元。实施专利产业化促进中小企业成长计划，对拥有自主知识产权并实现产业化的中小企业给予政策扶持、资金奖励，提升专利转化率。助推知识产权运营中心发展。支持符合条件的机构申创省级、国家级产业知识产权运营中心。持续推进知识产权公共服务标准化、规范化，实现业务办理“一站式”服务，让“数据多跑路、群众少跑腿”。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 陈翔 文/图)