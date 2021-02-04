洛阳日报报业集团旗下“购时惠”电商平台奋战在疫情防控一线

当下正是疫情防控的关键期。为打赢这场硬仗，每天在洛城的大街小巷，400多名“购时惠”电商平台配送员将新鲜的蔬果、米面油等送到千家万户。

对配送员进行测温

当下正是疫情防控的关键期。为打赢这场硬仗，每天在洛城的大街小巷，400多名“购时惠”电商平台配送员将新鲜的蔬果、米面油等送到千家万户。在去年新冠肺炎疫情防控阻击战中，这支发挥过重要作用的队伍，如今正默默为我市的疫情防控贡献着洛报力量。

她是配送员，也是订户的朋友和“窗口”

昨日7时许，身着“您身边的网上商城购时惠”工装的党爱云，来到洛龙区太康东路街道办事处的潘村社区，把当天的《洛阳晚报》放到黄老先生家门口的订报箱内。18时许，她又把黄老先生当天下单的两盒新鲜鸡蛋送到其家中。

今年77岁的黄老先生因高血压导致半身不遂，平时子女上班不在家，家住3楼的他主要靠老伴儿照顾。疫情防控期间，本来身体就不好的老两口出门买菜遇到困难，党爱云就成了他们与外界联系的“窗口”。

黄老先生说，最开始他并不是报纸订户，但他总能在小区里见到这个热心的配送员。看见老人走路不方便扶一把，谁家门口有垃圾帮忙丢一下，看似不起眼的举动让他和老伴儿记住了党爱云。8年前，老两口成了报纸订户，也和党爱云成了朋友。5年前，“购时惠”电商平台上线，从那以后，无论水果、蔬菜等，只要老两口一个电话，党爱云就第一时间将东西送到家。

如今，小区加强了管控，党爱云在每天工作中备好出入证、健康码、行程码、口罩等，安全配送每一单。

党爱云是“购时惠”电商平台400多名配送员的缩影。去年年初，在新冠肺炎疫情暴发的特殊时期，“购时惠”担负起我市民生物资配送的重任，被市商务局认定为首批民生物资指定配送平台，并共同开展了“民生保障物资便民进社区”线上销售活动。数百名配送员率先复工，克服市场关闭、货源紧缺、交通管控等困难，连轴转全力以赴，共服务全市1000多个小区，承担数十万户家庭米面油、蔬果等基本生活物资配送工作，成为深入人心的本地电商第一品牌。