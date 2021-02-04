洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳日报报业集团旗下“购时惠”电商平台奋战在疫情防控一线
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.08.10 08:13

对配送员进行测温

　　当下正是疫情防控的关键期。为打赢这场硬仗，每天在洛城的大街小巷，400多名“购时惠”电商平台配送员将新鲜的蔬果、米面油等送到千家万户。在去年新冠肺炎疫情防控阻击战中，这支发挥过重要作用的队伍，如今正默默为我市的疫情防控贡献着洛报力量。

　　她是配送员，也是订户的朋友和“窗口”

　　昨日7时许，身着“您身边的网上商城购时惠”工装的党爱云，来到洛龙区太康东路街道办事处的潘村社区，把当天的《洛阳晚报》放到黄老先生家门口的订报箱内。18时许，她又把黄老先生当天下单的两盒新鲜鸡蛋送到其家中。

　　今年77岁的黄老先生因高血压导致半身不遂，平时子女上班不在家，家住3楼的他主要靠老伴儿照顾。疫情防控期间，本来身体就不好的老两口出门买菜遇到困难，党爱云就成了他们与外界联系的“窗口”。

　　黄老先生说，最开始他并不是报纸订户，但他总能在小区里见到这个热心的配送员。看见老人走路不方便扶一把，谁家门口有垃圾帮忙丢一下，看似不起眼的举动让他和老伴儿记住了党爱云。8年前，老两口成了报纸订户，也和党爱云成了朋友。5年前，“购时惠”电商平台上线，从那以后，无论水果、蔬菜等，只要老两口一个电话，党爱云就第一时间将东西送到家。

　　如今，小区加强了管控，党爱云在每天工作中备好出入证、健康码、行程码、口罩等，安全配送每一单。

　　党爱云是“购时惠”电商平台400多名配送员的缩影。去年年初，在新冠肺炎疫情暴发的特殊时期，“购时惠”担负起我市民生物资配送的重任，被市商务局认定为首批民生物资指定配送平台，并共同开展了“民生保障物资便民进社区”线上销售活动。数百名配送员率先复工，克服市场关闭、货源紧缺、交通管控等困难，连轴转全力以赴，共服务全市1000多个小区，承担数十万户家庭米面油、蔬果等基本生活物资配送工作，成为深入人心的本地电商第一品牌。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·七旬老人眩晕 病根竟在耳朵里
  • ·出门多备几个口罩 湿了就要及时换
  • ·孩子左眼间歇性斜视 要通过手术矫正吗
    		•
    相公庄村：一代名相苦读地 垂花柱精妙绝伦
    相公庄村：一代名相苦读地 垂花柱精妙绝伦
    相公庄村：一代名相苦读地 垂花柱精妙绝伦
        在伊滨区佃庄镇，有这样一个村落，因宋代名相吕蒙正而得名、闻名，至今仍保留着吕蒙正少年苦读的寒窑，这个...
  • ·白沙半日闲 好吃又好玩
  • ·这个小游园：远离闹市区，“安全”是主题
  • ·漫步石头部落 哼起“田园牧歌”
    		•  
    新闻排行
  • 关于健康码变更规则 洛阳市疫情防控指...
  • 重要通知！洛阳全面停售药品名单发布
  • 因疫情影响，洛阳多条客运班线暂时停...
  • 洛阳出台便民举措 健康码可以打印使用了
  • 市委书记江凌主持召开专题会议
  • 高考591分的他被大连海事大学录取 但...
  • 即日起，洛龙区餐饮场所暂停堂食
  • 红外测温仪在洛阳部分公交车“上岗”
  • 诬告错告一起查 让干事创业者吃下“定...
  • 涧西区暂时关闭重点场所 餐饮场所停止...
    		•
    百姓呼声
  • · 免费的电动车上牌照，为啥强卖三责险？
  • · 芳华路接纱厂路路口桥梁震动是否正常
    • 精彩图片
    洛阳唐寺门立交和塔湾...
    打造现代化耐材产业园 ...
    直播带货 助力乡村振兴
    洛阳航空航天产业园项...
    精彩热帖

    志愿者在行动

    游园一景

    南瓜花开也漂亮

    路边花
    /夏游上阳宫
    /老赵：到宜阳玩别忘了这个景区！
    /我用相机做画笔 描绘新版《爱莲说》
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605