神舟二十号载人飞船将于明日发射 洛阳籍航天员陈冬担任指令长

经任务总指挥部研究决定，瞄准北京时间4月24日17时17分发射神舟二十号载人飞船，飞行乘组由陈冬、陈中瑞、王杰组成，陈冬担任指令长。航天员陈冬执行过神舟十一号、神舟十四号载人飞行任务，时隔两年再次担任指令长。

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经任务总指挥部研究决定，瞄准北京时间4月24日17时17分发射神舟二十号载人飞船，飞行乘组由陈冬、陈中瑞、王杰组成，陈冬担任指令长。航天员陈冬执行过神舟十一号、神舟十四号载人飞行任务，时隔两年再次担任指令长。陈中瑞和王杰均来自于我国第三批航天员，是首次执行飞行任务。其中，陈中瑞入选前是空军飞行员；王杰入选前是航天科技集团有限公司空间技术研究院的工程师。目前，任务各项准备工作正在稳步推进，执行此次发射任务的长征二号F遥二十运载火箭即将加注推进剂，神舟二十号航天员乘组将于中国航天日当天出征太空。

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1978年12月出生的陈冬，是中铝洛阳铜业有限公司子弟。1997年8月，陈冬从洛阳市第二十二中学招飞入伍，2010年5月正式成为中国第二批航天员。

2016年6月，陈冬入选天宫二号与神舟十一号载人飞行任务航天员乘组，是我国第二批航天员中首个飞天的男航天员。

2016年10月17日，神舟十一号载人飞船在酒泉卫星发射中心成功点火升空，顺利将航天员景海鹏、陈冬送入太空。在33天的太空之旅中，他们共同完成了太空种植生菜、太空养蚕等多项航天任务，并实现了中国人的首次太空跑步。2016年11月18日，顺利执行完飞天任务的航天员景海鹏、陈冬，搭乘神舟十一号飞船返回舱在内蒙古中部预定区域安全着陆。

2022年6月，陈冬再次执行飞行任务，担任神舟十四号载人飞船航天员乘组指令长，在轨飞行6个月后凯旋。

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