洛宁县土桥村：牡丹花开醉游人

近日，洛宁县赵村镇土桥村的牡丹花海吸引众多游客打卡。土桥牡丹园占地2000亩，规模化栽植紫斑牡丹、高山牡丹等106个名贵品种共计388万株。
近日，洛宁县赵村镇土桥村的牡丹花海吸引众多游客打卡。土桥牡丹园占地2000亩，规模化栽植紫斑牡丹、高山牡丹等106个名贵品种共计388万株。
近日，洛宁县赵村镇土桥村的牡丹花海吸引众多游客打卡。土桥牡丹园占地2000亩，规模化栽植紫斑牡丹、高山牡丹等106个名贵品种共计388万株。
近年，该村坚持农旅融合，探索“牡丹+”产业发展模式，已累计举办3届牡丹文化活动，接待游客10万余人次，带动周边400多户群众增收。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 通讯员 张燕妮 摄）
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