洛阳市“4·23”世界读书日全民阅读系列活动启动

4月23日是第30个世界读书日。22日，“牡丹韵染千秋卷 书香赋能新少年”2025洛阳市“4·23”世界读书日全民阅读活动、“世界知识产权日”版权宣传活动、“护苗·绿书签行动”系列宣传活动在洛阳市涧西区安徽路小学启动。
4月23日是第30个世界读书日。22日，“牡丹韵染千秋卷 书香赋能新少年”2025洛阳市“4·23”世界读书日全民阅读活动、“世界知识产权日”版权宣传活动、“护苗·绿书签行动”系列宣传活动在洛阳市涧西区安徽路小学启动。
4月23日是第30个世界读书日。22日，“牡丹韵染千秋卷 书香赋能新少年”2025洛阳市“4·23”世界读书日全民阅读活动、“世界知识产权日”版权宣传活动、“护苗·绿书签行动”系列宣传活动在洛阳市涧西区安徽路小学启动。
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