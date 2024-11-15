洛阳市“4·23”世界读书日全民阅读系列活动启动

4月23日是第30个世界读书日。22日，“牡丹韵染千秋卷 书香赋能新少年”2025洛阳市“4·23”世界读书日全民阅读活动、“世界知识产权日”版权宣传活动、“护苗·绿书签行动”系列宣传活动在洛阳市涧西区安徽路小学启动。

4月23日是第30个世界读书日。22日，“牡丹韵染千秋卷 书香赋能新少年”2025洛阳市“4·23”世界读书日全民阅读活动、“世界知识产权日”版权宣传活动、“护苗·绿书签行动”系列宣传活动在洛阳市涧西区安徽路小学启动。