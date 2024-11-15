江凌检查防汛抗旱工作

22日，市委书记江凌到部分城市区和宜阳县，检查防汛抗旱工作。他强调，要深入贯彻习近平总书记关于防汛抗旱工作的重要指示，统筹抓好防汛备汛、麦田管理特别是抗旱浇灌工作，全力以赴确保安全度汛，千方百计夺取夏粮丰收。

江凌在检查防汛抗旱工作时强调

全力以赴确保安全度汛

千方百计夺取夏粮丰收

22日，市委书记江凌到部分城市区和宜阳县，检查防汛抗旱工作。他强调，要深入贯彻习近平总书记关于防汛抗旱工作的重要指示，统筹抓好防汛备汛、麦田管理特别是抗旱浇灌工作，全力以赴确保安全度汛，千方百计夺取夏粮丰收。

正在建设的定鼎路立交桥雨水泵站及排水管网建设工程，对解决区域内涝问题具有重要意义。江凌实地察看工程进展，要求有关部门强化系统思维，扎实做好雨水泵站、排水管网、雨污分流改造和滨河北路提升等工作，优化流程，加快进度，有效保障强降雨天气行人和车辆通行安全。

在洛龙区滨河南路火炬大桥段，江凌察看周边地形走势和积水点整治情况，要求有关单位严格落实责任，系统研究内涝成因和破解之策，做好排涝设施建设，提升应急排水能力，坚决守住安全底线。

在洛河宜阳凤仪桥段，江凌认真巡河，仔细察看河势水情、岸线生态修复情况，强调要完善堤防体系，强化巡查防守，在保障堤防设施安全运行基础上，因地制宜提升滨水空间，实现综合效益最大化。在宜阳县盐镇镇贾院村，江凌检查山区小流域治理和山洪灾害防御情况，指出要充分发挥基层党组织作用，持续做好中小流域治理疏浚工作，严格落实临灾预警“叫应”机制，确保一旦发生汛情能够提前转移避险，全力确保人民群众生命财产安全。

当前，小麦已进入抽穗扬花期，也是产量形成的关键期。江凌来到宜阳县赵保镇东赵村，深入田间地头，察看沟渠连通、小麦抗旱浇灌等情况，指出要及时研判旱情趋势、关注苗情长势，加大抗旱浇麦力度，能早尽早、浇足浇透，同步做好水肥管理、病虫害防治等工作，为确保夏粮丰收打牢基础。江凌还察看了宜阳县寺河水库防汛备汛及供水浇灌情况，指出要充分发挥好各类水库、机井、引水工程等水利设施作用，及时开闸放水、加强渠道疏通，做到不误农时、能浇尽浇。他强调，要结合“十五五”规划编制，把增加水资源保障作为重要内容，加强高标准农田和中小水库建设，进一步提高农业防灾减灾抗灾能力，全方位夯实粮食安全根基。

李刚等参加调研。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)