最低气温10℃ 风力较大！洛阳最新天气预报来了

今日，“洛阳气象”微信公众号发布最新天气预报，根据最新气象资料分析，未来一周受多股冷空气扩散影响，气温有所起伏，风力较大。
今日，“洛阳气象”微信公众号发布最新天气预报，根据最新气象资料分析，未来一周受多股冷空气扩散影响，气温有所起伏，风力较大。
今日，“洛阳气象”微信公众号发布最新天气预报，根据最新气象资料分析，未来一周受多股冷空气扩散影响，气温有所起伏，风力较大。
具体预报如下：
今天夜里：多云转晴天。
23日(周三)：晴天到多云，西北风转东北风3级～4级，气温14℃～30℃。
24日(周四)：多云到晴天，东北风3级～4级，气温15℃～23℃。
25日(周五)：晴天到多云，气温10℃～25℃。
26日(周六)：多云转阴天，气温13℃～25℃。
27日(周日)：多云，气温15℃～29℃。
28日(周一)：多云转晴天，偏西风3级～4级，气温14℃～28℃。
29日(周二)：晴天间多云，西北风4级左右，气温15℃～31℃。⑥
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