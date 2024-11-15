洛阳新晋打卡点！瀍河区勒马听风街彩绘上墙

近日，洛阳市瀍河区勒马听风街“披上新装”，三国主题的历史文化彩绘墙吸引了众多市民游客前来拍照打卡。

近日，洛阳市瀍河区勒马听风街“披上新装”，三国主题的历史文化彩绘墙吸引了众多市民游客前来拍照打卡。

鲜艳如火的红色背景上，竹林、桃花相映成趣，关羽勒马栩栩如生，新潮的墙体彩绘既让传统的老旧街区焕发出别样的趣味与活力，也为美好的四月增添了一抹绚丽的色彩。

近年来，瀍河区深入发掘辖区历史文化资源，与城市环境提升改造有机结合，用一面面精美的彩绘墙扮靓老旧街区，使其成为市民游客观光休闲的网红打卡地。（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 邓佳英 文/图/视频）