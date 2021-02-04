洛阳上榜！2020年中国最具人才吸引力城市100强榜单出炉

近日，智联招聘与“泽平宏观”课题组联合推出了《中国城市人才吸引力排名：2021》报告。其中，洛阳市以27分排在榜单第71位。

近日，智联招聘与“泽平宏观”课题组联合推出了《中国城市人才吸引力排名：2021》报告。其中，洛阳市以27分排在榜单第71位。

报告显示，2020年我国人才吸引力指数排名中，京杭沪居前三，深圳、广州、南京、苏州、成都、宁波、长沙紧跟其后，共同位列前十。据课题组专家团队介绍，该指数为人才流入占比、人才净流入占比、应届生人才流入占比、硕士及以上人才流入占比、人均可支配收入、人口净流入的加权结果。其中，人才流入占比、人均可支配收入反映该城市“引得来”的能力，人才净流入占比、人口净流入反映该城市“留得住”的能力，应届生人才流入占比和硕士及以上人才流入占比，则分别反映城市对年轻大学生人才和高学历人才的吸引力。(洛报融媒记者 孙小蕊 文/图)