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探访洛阳市青年人才公寓：环境美如画 拎包可入住【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.15 19:32

　　“设施设备、家具家电一应俱全，可以实现‘拎包入住’，欢迎广大青年人才积极申报。”今日上午，在洛阳市青年人才公寓，洛阳城投集团住房租赁公司总经理何梅向洛报融媒记者介绍了公寓的相关情况。

　　洛阳市青年人才公寓是洛阳市为广大青年人才建设的保障性住房，已具备入住条件，可实现“拎包入住”，目前正在接受申报。申报截止时间为本月19日17时，房源有限，欲报从速。15日上午，记者前往该公寓进行了实地探访。

　　户型设计科学合理

　　洛阳市青年人才公寓共有房源800套，户型分别为120平方米、90平方米、60平方米。“科学合理的户型设计，将给青年人才一个温馨的家。”该公寓项目建设负责人张修超说。

　　记者来到一个60平方米的住房内部，看到该户型为“两室两厅一卫一厨”设计，主卧室窗户向阳，面积约为13平方米，客厅与餐厅一体。这样的小户型，尤其适合单身或刚结婚的青年人才居住。

　　随后，记者又分别来到120平方米和90平方米两种户型房内探访，其中90平方米户型同样是“两室两厅一卫一厨”设计，但客厅与餐厅错位设计，卧室面积也大了不少；120平方米户型则为“三室两厅两卫一厨”设计，其中一个卫生间设置在主卧之内，客厅与餐厅分离，宽敞明亮，较适合已婚育子且有老人的青年人才居住。

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[ 责任编辑：马佳佳]
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