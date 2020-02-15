洛阳市统建青年人才公寓项目施工 倒排工期忙冲刺

昨日，记者走进位于洛龙区龙门大道与宜人路交叉口东侧的洛阳市统建青年人才公寓项目工地，刚进大门，一块施工进度倒计时牌子就映入眼帘：距竣工还有66天。

昨日，记者走进位于洛龙区龙门大道与宜人路交叉口东侧的洛阳市统建青年人才公寓项目工地，刚进大门，一块施工进度倒计时牌子就映入眼帘：距竣工还有66天。

进入倒计时阶段，“冲刺”，成为当前该项目建设的关键词。“每天都在冲刺，我们尽可能创造更多的作业面，投入更多劳动力，充分压缩关键线路，让施工节奏快一点，再快一点！”该项目EPC总承包单位河南三建集团项目经理杨彦龙说。

繁忙的施工现场是“冲刺”的最好体现。记者在现场看到，楼体外侧的脚手架已经陆续被拆除，工人们正在紧张有序地进行室内装修。据介绍，高峰时期项目上仅负责装修的工人就有800余人。

洛阳市统建青年人才公寓项目是市委市政府实施人才强市战略，筑巢引凤，聚才汇智，积极解决引进的青年人才居住问题的重要举措。项目总建筑面积约14万平方米，主要建设15栋楼900余套公寓住房，室内装修到位，可实现拎包入住。按照计划，项目将于今年9月30日完工。

今年受疫情影响，项目工期格外紧张。为如期完成任务，把失去的时间抢回来，项目部科学计划、精心组织、倒排工期，将目标任务逐项分解，重新编制施工计划，加大人员、机械、资金等投入力度，采取平行突击、大小穿插作业等措施，制定日日有检查、周周有控制、月月有考核的制度，做到日保周、周保月、月保如期交工目标的全面实现。

作为项目经理，杨彦龙时刻感受着项目建设的快节奏和高效率，“几乎每天都有班组协调会，当场提问题，现场就解决，绝不让任何一个问题影响到施工进度”。

工程项目建设进度快，但安全、质量管理丝毫不能放松。针对目前装修工人较多的情况，项目方严格做到进场三级安全教育百分百覆盖，落实风险分级管控制度，以隐患排查为抓手，狠抓现场安全生产，坚守安全生产红线。在质量方面，在今年我市(住宅类)质量管理标准化工地评选中，该项目排名第一。当前，该项目正狠抓工程质量，争创河南省优质工程奖“中州杯”，这也是我省建设行业工程质量的最高荣誉。

采访临近结束，杨彦龙特意带记者来到样板房参观。只见房间装饰风格简洁大方，黄蓝相间的窗帘为整个屋子增添了温馨气息，内部装修还有多处细节值得点赞：全屋铺设地暖，安装中央空调，打开水龙头还有直饮水……

“附近有所小学正在建设，周边游园已经初具规模，等项目交工后，这里一定是青年人才安居乐业的好地方！”杨彦龙信心满满。(记者 孙小蕊 通讯员 邹欲峰)