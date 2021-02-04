新安县将投资近4亿元 建设1300套人才公寓

“没想到，新安县保障措施这么到位，等人才公寓建好后，就不用为住宿问题发愁了！”蔡红艳高兴地说。

“没想到，新安县保障措施这么到位，等人才公寓建好后，就不用为住宿问题发愁了！”蔡红艳高兴地说。

蔡红艳是新安县2020年面向社会招录的研究生学历高层次人才，以往没有固定住所，工作之余总要考虑住宿问题。日前，该县出台《关于实施“暖心工程”建设人才公寓的意见》，按照“政府主导、县镇联动，土地划拨、周转保障，产权公有、只租不售”的原则计划，投资近4亿元，全面启动人才公寓建设，共计建设1300套人才公寓，精心打造人才安居乐业“生态圈”。

人才公寓效果图

该县实施“人才来无忧”战略，在龙泉新城建设高层次人才公寓300套，在新安县、洛新两个产业集聚区涉及的10个镇建设人才公寓各100套。所有人才公寓均按照拎包入住的标准，力求符合各类人才对住房的需求。目前人才公寓建设均已全部启动，其中各镇人才公寓将于今年12月底前交付使用。

人才公寓效果图

“人才是发展最宝贵的资源。硬实力、软实力，归根到底要靠人才实力。人才公寓的开工建设，体现了新安对于吸纳人才资源的高度重视，也是新安持续打造人才‘新高地’的务实举措。”该县组织部人才办相关负责人介绍，下一步，该县将从吸引人才的“快人一步”到礼遇人才上的“超常力度”，持续拿出真招、实招、新招，解决人才引入的后顾之忧，实现事业留人、感情留人、待遇留人、制度留人，让人才成长和城市发展相得益彰。（洛报融媒记者 孙小蕊 通讯员 黄明 王小伟 文/图）