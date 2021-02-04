新安县交通运输综合行政执法大队成立女子执法中队

为全面加强道路客运市场管理，净化市场环境，有效维护客运市场经营秩序，日前，新安县交通运输综合行政执法大队从大队机关抽调女执法人员5名，成立洛阳市首支女子执法中队。
为全面加强道路客运市场管理，净化市场环境，有效维护客运市场经营秩序，日前，新安县交通运输综合行政执法大队从大队机关抽调女执法人员5名，成立洛阳市首支女子执法中队。
为全面加强道路客运市场管理，净化市场环境，有效维护客运市场经营秩序，日前，新安县交通运输综合行政执法大队从大队机关抽调女执法人员5名，成立洛阳市首支女子执法中队。
根据市交通运输综合行政执法支队工作部署，连日来，该中队积极参与客运市场专项整治“春雷行动”，专项整治各类客运违法行为。在新安县城体育场、汽车站、大张盛德美超市等主要客运集散地，重点查处无证经营“黑车”、非法网约车、客运车辆不按站点上下乘客及不按照批准线路运行等违法行为。女子执法中队成立以来，共查处客运违法行为5起。（刘新政）④
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