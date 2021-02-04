动动手指，洛阳市少儿才艺大赛“网络人气王”由您决定！

四月的春风温暖和煦，青春的步伐勇往直前。伴随着阵阵热烈的掌声，“我与祖国共成长，国宝少年筑未来”——“凯瑞国宝·红瞰杯”洛阳市少儿才艺大赛海选今日落幕，总决赛的号角即将吹响。

四月的春风温暖和煦，青春的步伐勇往直前。伴随着阵阵热烈的掌声，“我与祖国共成长，国宝少年筑未来”——“凯瑞国宝·红瞰杯”洛阳市少儿才艺大赛海选今日落幕，总决赛的号角即将吹响。

鹰隼试翼，风尘翕张。自3月27日开赛以来，大赛人才辈出，获得了社会各界的广泛关注。五场海选结束，数十名名选手“杀”出重围，成功拿到总决赛的入场券。他们有的以器乐拨动人心，有的以歌喉表达真我，有的以舞姿书写青春，大展榜样风采。