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中国石化洛阳石化公司炼油二部首席技师郭建波：水滴石穿攻难题 传授技能育人才
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.05.13 10:04

　　他是洛阳石化劳模创新工作室成员、洛阳石化首席技师，是国内重整方面的技能专家，多次赴国内外指导同类装置开工。他叫郭建波，是2018年度洛阳市五一劳动奖章、2019年度洛阳市“河洛工匠”称号获得者。

　　郭建波是中国石化洛阳石化公司炼油二部首席技师。近日，当记者在公司见到他时，他正在忙着监控重整装置数据。他不仅是重整装置的建设者，还是装置平稳运行的守护者。在1990年参加工作时，他便下定“一辈子专心干好重整”的决心。

　　把装置放在心上，郭建波不断钻研和提高业务水平，在学习中实践，在实践中学习。他坚持每天提前30分钟到岗，穿梭在装置中检查运行状况。重整装置压缩机切换频繁，他没日没夜守在压缩机旁，笔记本上记满了开停车的原因及切换步骤。经过不断摸索、总结，他提出了往复式压缩机“一定五勤”操作法，通过对易损件长寿命攻关和铝活塞改造，解决了重整氢气增压机故障率高的难题。

　　摸索，摸索，再摸索。郭建波凭着水滴石穿的坚韧，解决了多个技术难题。2015年，针对催化剂消耗问题，他不断调整和优化操作，使重整催化剂消耗量恢复正常水平，创效50万元。同时，他还编写了有关催化剂消耗的操作规范，每一个操作工均能熟练掌握，保障重整装置高效运行。

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[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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