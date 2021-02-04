洛阳市政协召开党组（扩大）会议

日前，市政协党组书记、主席杨炳旭主持召开市政协党组(扩大)会议，传达学习2021年一季度全市重大项目观摩督导暨重点工作推进会精神，部署市政协二季度重点工作。 日前，市政协党组书记、主席杨炳旭主持召开市政协党组(扩大)会议，传达学习2021年一季度全市重大项目观摩督导暨重点工作推进会精神，部署市政协二季度重点工作。 会议强调，全市政协组织、广大政协委员和机关党员干部要深入学习贯彻2021年一季度全市重大项目观摩督导暨重点工作推进会精神，准确把握市委对一季度全市经济形势的基本研判，准确把握全面辩证长远看待经济发展的方法思路，准确把握全市工作重点，准确把握市委对抓好工作落实的基本要求，在做好重点工作中砥砺精气神，以好工作成效展现好精神状态。二季度是推进工作的黄金期，也是实现全年任务目标的关键期，要按照会议部署要求，紧盯目标、扎实工作、狠抓落实，以决战决胜之势实现时间任务“双过半”。近期要重点做好落实习近平新时代中国特色社会主义思想学习座谈会制度、深入开展党史学习教育、持续推进政协党的组织和党的工作“两个全覆盖”、开展专项调研、高质量开展调研视察协商活动、开展“书香政协”相关工作、加强政协协商优秀案例的培育和挖掘、持之以恒加强作风建设等8项工作，以更高站位、更实作风、更精准举措抓好落实，推动政协工作高质量发展。 会议还研究了其他事项。(记者 李三旺 通讯员 成洋)