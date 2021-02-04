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洛阳市政协党组理论学习中心组举行集体学习研讨会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.05.15 08:56

　　14日，市政协党组书记、主席杨炳旭主持召开市政协党组理论学习中心组集体学习研讨会，学习习近平总书记关于立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的重要论述，并进行研讨交流。

　　会议强调，要始终坚持党的领导，把坚持和加强党的领导作为根本政治原则和重大政治责任，不断强基固本，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，全力抓好中央和省委、市委政协工作会议精神的全面落实，推动政协工作实现高质量发展。要牢固树立正确党史观，充分发挥重要阵地、重要平台、重要渠道作用，引导广大政协委员和社会各界人士树立正确中共党史观，更加坚定不移地把人民政协制度坚持好、把人民政协事业发展好，更好推进国家治理体系和治理能力现代化，推进社会主义现代化强市建设。要准确把握“十四五”时期及未来十五年的宏伟目标和艰巨任务，坚持在建言资政和凝聚共识上双向发力，把助推发展的立足点转到提高质量和效益上来，助力我市走稳走好高质量发展之路。要牢固树立以人民为中心的发展思想，找准履职尽责的“定盘星”，激发干事创业的“动力源”，当好人民群众的勤务员，助力实现人民对美好生活的向往。（记者 李三旺 通讯员 成洋）
[ 责任编辑：席倩倩]
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