点赞！两个国家重大项目将配备“洛阳创新”

16日，洛报融媒记者从中国船舶七二五所获悉，该单位研发的LNG气化器产品近日先后中标北京燃气天津南港LNG应急储备项目和国家管网集团天津LNG二期项目，为我国实现碳达峰、碳中和目标提供“洛阳动力”。

16日，洛报融媒记者从中国船舶七二五所获悉，该单位研发的LNG气化器产品近日先后中标北京燃气天津南港LNG应急储备项目和国家管网集团天津LNG二期项目，为我国实现碳达峰、碳中和目标提供“洛阳动力”。

七二五所研发的LNG气化器产品

此次中标的产品意义重大。LNG是液化天然气的简称。天然气开采后，须在低温液态下进行运输、贮存，后续在使用时通过LNG气化器转换成常温气态，再向周边管网输送。七二五所研发的LNG气化器实现了该产品的国产化，是推动天然气从液态到气态转换的关键设备，更是整个液化天然气产业链的核心设备。

应用七二五所产品的两个项目也不简单——北京燃气天津南港LNG应急储备项目和国家管网集团天津LNG二期项目同属国家重大项目，均位于天津市滨海新区。其中，前者管道途经天津、河北、北京三省市，对实现全国天然气管道“一张网”、优化资源有效配置、提升京津冀地区天然气保供能力具有重要意义；后者则在原有一期项目基础上，新增建设6座22万立方米的储罐，是国家天然气保障体系的重要环节。