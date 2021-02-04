洛阳大力推进科技开放合作 为创新发展注入澎湃动能

近日，由市开放办组织的“开放引领一线行”活动走进市科技局，感受开放合作为创新发展带来的新活力、新动能。
近日，由市开放办组织的“开放引领一线行”活动走进市科技局，感受开放合作为创新发展带来的新活力、新动能。
近日，由市开放办组织的“开放引领一线行”活动走进市科技局，感受开放合作为创新发展带来的新活力、新动能。
走进位于洛阳国家大学科技园的洛阳语音云创新研究院，技术人员正加紧对新研发的智能巡检轨道机器人进行优化升级。
作为我市与科大讯飞股份有限公司合作建设的新型研发机构，洛阳语音云创新研究院瞄准养殖业需求，结合科大讯飞在人工智能核心技术上的国际领先优势，推进人工智能技术在养殖行业的研发应用。目前，该研究院研发的智能巡检轨道机器人已在国内畜牧养殖龙头企业推广使用。
有了高层次的创新平台，企业创新才会如虎添翼。近年，我市不断加大政策支持力度，以整合资源、协同发展为原则，积极与国内外一流高校、科研院所和行业龙头企业合作，引进培育各类创新平台，为企业创新不断增添新支撑。
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