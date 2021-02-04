洛阳利用工业优势资源 建设工业创业创新干部教育培训基地

课堂教学结合现场教学，“理论讲解+案例分析”，学党史、学法规制度、学经营管理，进企业、进车间、进红色教育基地……

课堂教学结合现场教学，“理论讲解+案例分析”，学党史、学法规制度、学经营管理，进企业、进车间、进红色教育基地……

不久前结业的2021年全市国有企业经营管理人员第二期进修班，培训质量高、内容丰富，让学员收获颇多。短短5天时间，学员们深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，聆听党校专家讲述党的光辉历程，走进中信重工、格力智能制造产业园、普莱柯等企业实地参观了解，开展课堂研讨，掀起了一场场“头脑风暴”。

“培训内容正是国企领导干部特别需要的，针对性、实用性很强，达到了锤炼党性、开阔思路、提升能力的目的。”市洛新建设投资有限公司总经理袁冰的话代表了学员们的心声。

作为国家老工业基地和新兴的全国先进制造业基地，洛阳工业创业创新历程是党在工业战线百年奋斗史的一个缩影。目前，洛阳已形成优势突出、门类齐全的工业产业体系，拥有机器人及智能装备、新材料、先进装备制造3个千亿级新兴产业集群，以及一批行业领先的知名企业。

依托工业创业创新资源，我市以市委党校为主体，着力建设洛阳工业创业创新干部教育培训基地(洛阳工业干部学院)，集中对各类企业特别是国有企业领导人员和中层管理人员开展党性教育和专业培训。

我市打造并推出了“焦裕禄精神在洛阳”“洛阳工业创业创新精神”“传承红色基因、弘扬工匠精神”“国有企业转型发展”等专题课程30余项，以及中信重工焦裕禄事迹展览馆、中国一拖“东方红”农耕博物馆和国家农机装备创新中心等现场教学点40余个，构建了一个完备的教育培训体系，逐步将洛阳工业创业创新干部教育培训基地打造成工业战线干部党性教育的系统化专业化实战化平台。

近年，我市先后承办省内外国有企业领导人员培训班45期，丰富的现场教学资源、小班期大容量的课程设置和灵活的办学形式，深受国企领导干部的好评。

今年以来，市委组织部以“学党史、悟思想”为主题，先后开办2期全市国有企业经营管理人员培训班，有力推动了国有企业的党史学习教育深入开展。

市委组织部相关负责人介绍，我市将持续推进洛阳工业创业创新干部教育培训基地建设，重点开发一批特色教材、课程和案例，推动培训资源的合理配置和开放共享，以专业化、高质量的教育培训，推动我市形成一批高素质国企干部队伍，构建场域载体“强磁场”，为加快推进副中心、都市圈建设夯实人才基础。(记者 孙小蕊)