2021年度洛阳市科技创新券开始申领

14日，洛报融媒记者从市科技局获悉，我市即日起启动2021年度科技创新券申领工作，有意申报的单位应于5月31日18时前进行在线申领。

14日，洛报融媒记者从市科技局获悉，我市即日起启动2021年度科技创新券申领工作，有意申报的单位应于5月31日18时前进行在线申领。

科技创新券的支持范围为：企业与高校、科研院所、科技服务机构等单位开展产学研合作、技术交易等科技创新服务费用；企业因项目研发而发生的检验检测费用及在使用开放共享大型仪器设备服务平台中产生的服务费用；企业为提升研发能力购置科研仪器设备费用。

科技创新券采取电子券形式，有效期两年。每家企业每次申请科技创新券资金不超过申报项目研发投入的30%，总额不超过30万元。申请者需在券上有效期内使用，逾期自动作废。符合条件的单位需登录洛阳科技中介超市网站，进入“洛阳科技创新券申报系统”，按提示填写申请登记表并上传相关材料，咨询电话：65185752。(洛报融媒记者 戚帅华)