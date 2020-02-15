洛阳将打造国家区域科技创新中心

在今天上午召开的首场中共洛阳市委新闻发布会上，洛阳市科技局党组书记、副局长代伐回答了记者关于如何推动创新能力提升的提问。

在今天上午召开的首场中共洛阳市委新闻发布会上，洛阳市科技局党组书记、副局长代伐回答了记者关于如何推动创新能力提升的提问。

代伐介绍，洛阳的科技创新优势，得益于老工业基地的产业基础和资源积淀，特别是“十三五”期间，现代创新体系的构建和创新能力的增强。创新主体、创新平台较“十二五”末实现翻番；一批洛阳创新技术助力奋斗者”号万米深潜、“嫦娥五号”奔月采样等重大工程；全市研发投入强度达2.4%，居全省第一；洛阳创新能力指数由2019年首次排名的第44位，上升了7个位次。

代伐说，进入新发展阶段，洛阳将锚定“中西部科技创新高地”这个二〇三五年远景目标，瞄准“创新驱动力更强”这个“十四五”时期发展目标，把洛阳都市圈建设作为科技创新的主战场主抓手主平台，围绕创新项目建设和场域载体培育，构建全域创新空间布局，推进关键核心技术攻坚，培育壮大创新主体平台，加快建设人才强市，优化良好创新生态，着力打造国家区域科技创新中心。

代伐介绍，2021年，洛阳将重点实施以下四项行动。

实施好创新引领行动。围绕“一谷两廊四中心”空间布局，启动周山科创大走廊规划建设，运营周山高创投资基金，建设“周山高创+N”的“一区多园”平台。强化自创区龙头带动，组建运营智能装备产业共性关键技术创新与转化平台，推动都市圈创新资源开放共享。支持大院大所大企业组建创新联合体。

实施好资源集聚行动。实施新一轮“双倍增”行动计划，新培育高新技术企业100家以上、科技型中小企业超过1500家；申建智能矿山装备、高端石化等国家技术创新中心，推进P3实验室申建，谋划推动周山实验室建设，年内新建创新平台300个。加快建设大连理工大学洛阳研究院，推进与西交大、上海硅酸盐研究所等项目合作，建设中科(洛阳)智汇工场。

实施好创新支撑行动。瞄准智能装备、高端轴承、特色新材料、生物医药等领域，实施重大科技专项20项以上，积极承担国家重点研发计划项目，打好关键核心技术攻坚战。加快构建技术转移体系，办好科创成果直通车、创业之星大赛，新布局建设2-3个中试基地，提升科技(金融)大市场、科技中介超市，年技术合同成额突破55亿元。

实施好动能激发行动。完善金融支持创新体系，加快建设省科技金融结合试点市，“科技贷”授信突破6亿元。深化人才发展体制机制改革，实施好“河洛英才”计划，新建院士工作站和中原学者工作站1-2家，联合共建国际科技合作基地2-3个。探索建立创新攻关“揭榜挂帅”体制机制，以创新链的突破带动产业链供应链提升。（洛报融媒记者 白云飞 申利超 李冰 文/图）