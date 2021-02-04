洛阳4所学校获批建设“小小科学家科技创新操作室”

如何将创新思维培养纳入青少年各阶段教育工作中？22日，洛报融媒记者从市科技局获悉，省科技厅日前公布了首批“小小科学家创新操作室”试点建设名单，我市4所学校入选，这标志着我市青少年科普基地建设正式起航。

如何将创新思维培养纳入青少年各阶段教育工作中？22日，洛报融媒记者从市科技局获悉，省科技厅日前公布了首批“小小科学家创新操作室”试点建设名单，我市4所学校入选，这标志着我市青少年科普基地建设正式起航。

据了解，我省首批建设13所“小小科学家科技创新操作室”，按照“省指导、市主体、区推荐、校承建”的方式建设，建设周期两年。其中，我市有4所学校，分别为：洛阳市涧西区英语学校、洛阳高新技术产业开发区实验小学、北京第二实验小学洛阳分校、洛阳市西工区芳林路小学。

“小小科学家科技创新操作室”青少年科普基地建设，旨在强化对青少年科学兴趣的引导和培养，培育更多掌握科学方法、具备科学家潜质的青少年群体。首批“小小科学家科技创新操作室”针对性选择最有条件打造高质量科普教育载体的中小学校，通过典型引路、打造标杆，以点带面、示范带动全省。

按照省科技厅相关政策，获批建设的“小小科学家科技创新操作室”将获得20万元省拨经费支持。各建设单位将结合自身资源和特色优势，丰富完善科学教育校本体系，组织开展丰富多彩的科普活动，培养提升青少年创新意识和动手能力，为中小学开展科普教育探索新路径。(洛报融媒记者 戚帅华 通讯员 霍学婷 文/图)