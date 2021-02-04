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“洛阳创新”建功南水北调优化项目
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.05.13 10:00

　　记者日前从中电建(洛阳)装配式建筑科技有限公司获悉，由其生产的大型装配式导流墩构件，近日在位于平顶山市的南水北调中线澧河输水渡槽流态优化项目现场完成节段拼装入水，实现了装配式构件在动水环境中的国内首次应用。

　　南水北调是我国战略性工程。在2020年大流量输水期间，该工程中线部分输水渡槽进出口渠段出现水流状态紊乱等情况。为消减进出口涡流、减小槽内水位波动，多家单位进行近一年联合攻关，最终确定于动水环境下在此处增设导流墩的施工方案，并于2日上午开始导流墩节段拼装入水。

　　“接到导流墩生产任务后，企业成立专门团队积极研发，最终完成从图纸设计到组装试拼的全部流程，为南水北调工程顺利优化提供坚实保障。”中电建洛阳装配相关负责人表示。

　　作为水利建筑中的重点设施，导流墩可大幅改善输水建筑物进出口流态，降低水头损失，提升过流能力。此次方案中的导流墩墩体长30米，高8.09米，宽从5米渐变到0.5米，其分体结构和高精度要求本身就适合装配式制作。

　　在实际生产中，中电建洛阳装配积极应用BIM可视化数字仿真模拟技术等，通过数字技术构建可视化工程模型，最终制作出的导流墩外部尺寸非常精准，在单个构件预埋件有十余个种类、其数量超过30个等前提下，最终于3日20时完成首段导流墩安装，拼装完成后总高度误差控制在2毫米以内。

　　除尺寸精准外，装配式构件特有的轻自重优势也给南水北调优化带来便利。在后续实际运行中，导流墩拼装后产生的浮力能大幅度减轻水上平台负荷，其内部空腔结构能被总干渠水流填充，最终与总干渠底板连接成为稳固的整体结构。

　　目前，随着水上作业平台的搭建及导流墩陆续安装就位，澧河渡槽出口水流状态得到改善，槽身水流波动幅度显著降低。

　　下一步，中电建洛阳装配将继续树立以创新谋发展的理念，积极应用新型装配式建造方式，力争用“洛阳创新”在更多领域实践装配化理念。（记者 陈曦 通讯员 王书元）
[ 责任编辑：席倩倩]
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