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洛阳组团参加全球跨境电子商务大会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.05.12 08:32

　　昨日下午，来自东盟的进口食品通过河南省伦度电子商务有限公司的跨境电商平台，正式进驻洛阳源耕旗舰店。今后洛阳市民在“家门口”就可购买物美价廉的东盟进口产品，这也是我市参加第五届全球跨境电子商务大会的第一个落地项目。

　　10日至11日，第五届全球跨境电子商务大会在郑州举行，我市60余家企业组团参加。会议期间，来自洛阳的牡丹籽油、青铜器及富硒红薯、源耕小米等特色产品备受关注，我市一些跨境电商企业还与国外客户达成合作意向。更多洛阳产品将通过跨境电商平台走向世界，更多国外优质产品也将走进洛阳市民的生活。

　　在第五届全球跨境电子商务高峰会上，《中国跨境电商发展报告(2021)》重磅发布，由我市编制的《跨境电商促进洛阳钢制家具产业集群转型升级路径研究》入选五大案例篇。

　　大会期间，阿里巴巴国际站公布了该平台上的“河南十大跨境电商特色产业带”。其中，除了偃师鞋靴、伊滨钢制家具产业带被单独列为十大特色产业带之一，全省装备机械制造、铝制品加工、电线电缆等产业带中，也提到了洛阳。发布人表示，这些特色产业带是“传统实业+跨境电商”的实践先锋，代表了十足的“河南味儿”，也是备受国际客商青睐的“河南好货”。

　　市商务局相关负责人表示，下一步，我市将重点推动制造企业在跨境电商企业对企业出口业务方面先行先试，形成一批集聚度高、成长性好的跨境电商产业集群，力争到2025年，跨境电商交易额突破120亿元，形成引领全省跨境电商发展新的动力源。 (记者 李迎博 通讯员 李亚君)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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