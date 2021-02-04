6小时72个电话 汝阳警方成功救下轻生男子

“俺娃要轻生，快帮俺找找人吧！”8日晚，汝阳县公安局陶营派出所接到一女子报警求助。在经过彻夜搜寻后，民警历时6小时紧急搜救，最终在几公里外的山上找到跌落摔伤的轻生男子。

“俺娃要轻生，快帮俺找找人吧！”8日晚，汝阳县公安局陶营派出所接到一女子报警求助。在经过彻夜搜寻后，民警历时6小时紧急搜救，最终在几公里外的山上找到跌落摔伤的轻生男子。

当日19时许，接到求助后，陶营派出所副所长马兵兵和民警赶到报警人家中。经了解，报警人李某的儿子当天早上驱车外出后一直未归，打电话也无人接听。

“俺家条件不好，最近因为贷款的事，儿子小涛(化名)和儿媳总吵架，而且儿子和儿媳两人都不接电话。”李某哭着说，当天晚上，远在异地求学的女儿发现，哥哥小涛发了一条疑似轻生的朋友圈动态，内容是“再赌一把，会不会被埋在下面”，而配图则是一张坟地的照片。

李某接到女儿的电话后，担心小涛要轻生，急忙报警求助。民警试图联系小涛，可电话也多次被拒接，偶尔一次接通后，小涛的情绪激动，民警刚要尝试安抚，但电话很快被挂断……

夜幕降临，周围又都是山区，仅凭小涛朋友圈里的一张坟地照片，如何确定小涛的具体位置？民警找来李某村里的村干部，让大家瞧瞧照片中的坟地是不是村里的，有没有人眼熟。众人分析后，决定去村子西北方的山上寻找。

山上云雾弥漫，山路陡峭湿滑，警车无法继续前行。马兵兵带着民警和村民拿着手电，在山上一边找一边喊。

一路上，民警吴园昊不停拨打小涛的电话，但依旧被挂断......直到9日凌晨0时36分，吴园昊在拨出第72次电话时，小涛终于接听电话，说出了自己所在位置。

凌晨1时许，民警在距村子五六公里外一处隧道上方的峭壁上，找到了从山上跌落的小涛，他头部流血，脚踝也扭伤，民警轮流将他背到警车上送回家中。

在民警多次劝说后，小涛认识到自己的鲁莽和错误的解决问题方式。面对年迈的老母亲，他哭着向老人下跪认错……(洛报融媒记者 王博东/文 通讯员 袁胜洋/图)