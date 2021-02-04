看到电动车忘拔钥匙 男子顺手牵羊被刑拘

日前，留学归来不久的小牛因粗心给自己“上了一课”——他骑着电动车去应聘，离开时忘拔车钥匙，车被一男子“捡漏”骑走，民警经过一番追踪将人抓获。

日前，留学归来不久的小牛因粗心给自己“上了一课”——他骑着电动车去应聘，离开时忘拔车钥匙，车被一男子“捡漏”骑走，民警经过一番追踪将人抓获。

前几天，洛龙公安分局太康东路派出所民警董世浩接到报警称，在展览路与永泰街交叉口附近，有人电动车被盗。他与同事见到报警人小牛得知，小牛家住涧西区，从海外留学回来不久，当日上午骑着电动车去一单位应聘工作，因着急面试忘拔车钥匙，回来后发现电动车不见了，车是去年9月花6300元购买的。

“小牛的电动车上装有定位系统。”董世浩说，根据定位，他们在广利街与牡丹大道交叉口附近某小区内，找到了被盗电动车。

董世浩与同事调取周边监控，结合摸排走访，确定偷车贼为宋某。随后，民警在一家店铺将宋某抓获。民警得知，宋某在餐馆打工，平时爱占小便宜。事发当日，宋某在上班途中看到路边停放的电动车未拔车钥匙，顺手牵羊将车骑走。目前，宋某已被刑事拘留。（记者 魏巍 通讯员 方楚）